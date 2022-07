Se abre el telón en Alemania, se viene la Supercopa: Bayern vs Leipzig

La llegada de la Supercopa de Alemania sólo puede significar una cosa: la Bundesliga está de vuelta en el horizonte, y este partido está listo para ofrecer un vistazo a lo que está por venir en la nueva temporada.



Este año, el Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, se enfrentará al RB Leipzig, vigente campeón de la Copa DFB, en otro duelo imprescindible entre dos equipos que se espera que luchen por el título en 2022/23.



RB Leipzig vs Bayern Múnich juegan este sábado 30 de julio a las 13:30 horas de Colombia, en el Red Bull Arena-Leipzig, en Alemania.

1) Sadio Mane



Todas las miradas estarán puestas en el fichaje veraniego del Bayern, Sadio Mané, que debutará en competición con el campeón histórico.



El recién coronado Futbolista Africano del Año marcó 23 goles y dio cinco asistencias en 51 partidos con el Liverpool la temporada pasada, pero eso sólo cuenta una parte de la historia. El futbolista de 30 años marcó 120 goles y dio 38 asistencias en 269 partidos con el Liverpool, y se convirtió en un personaje de Anfield que ayudó a los Reds a ganar UEFA Champions League y el primer título de la Premier League en tres décadas.



Pocos esperaban que dejara Merseyside, pero el ex delantero del Red Bull Salzburgo tenía ganas de un nuevo reto, y no hay ninguno más atractivo que el Bayern.



2) Christopher Nkunku



Un hombre al que Mane intentará emular es Christopher Nkunku, quien tiene un estilo similar y registró estadísticas parecidas durante su estancia en la Bundesliga.



En 134 partidos con los "Die Roten Bullen", el francés ha marcado 44 veces y ha dado 47 pases de gol, actuando en todo el campo como apoyo al ataque. La temporada pasada fue la mejor del jugador de 24 años, con 20 goles y 13 asistencias en la Bundesliga, y fue nombrado mejor jugador de la Bundesliga por sus excelentes actuaciones.



3) El nuevo Bayern



El Bayern no sólo es el equipo más laureado del fútbol alemán, sino que también ha aprendido a mantener su ventaja sobre el resto, incluso cuando pierde a jugadores clave.



Este verano ha perdido al mejor jugador del mundo, Robert Lewandowski, un golpe del que la mayoría de los clubes serían incapaces de recuperarse. El Bayern no.



No sólo han traído al ya mencionado Mané, sino que han resistido la tentación de buscar un sustituto similar (porque no existe) y, en su lugar, recurrirán a los poderes de adaptación de Julian Nagelsmann para repartir la carga goleadora entre numerosos hombros, en un enfoque nuevo e impredecible.

4) El Leipzig vuelve a la carga



El Leipzig, por su parte, no ha cambiado prácticamente nada con respecto a la temporada pasada. Por lo tanto, cabría preguntarse cómo es posible que sea lo suficientemente bueno para competir esta temporada si terminó a 19 puntos de la cabeza el curso pasado, pero la respuesta está en la continuidad.



Si nos remontamos al inicio de la temporada pasada, Jesse Marsch era el encargado de dirigir el equipo desde la línea de banda, después de haber sustituido a Nagelsmann en el banquillo. Fue un cambio de proporciones épicas, después de dos años con Nagelsmann, y al final no funcionó según lo previsto.



Domenico Tedesco llegó para enderezar el barco, pero sólo tuvo de diciembre a mayo para causar un impacto. Y lo hizo, con 18 victorias, 7 empates y sólo 5 derrotas, incluyendo la consecución de la primera gran medalla de plata en la historia del club, pero aún está por ver el alcance de su impacto.

5) Se abre el telón



La Supercopa no sólo es el primer partido de la nueva temporada de la Bundesliga, sino que también ha demostrado ser un partido que pone los pelos de punta.



Desde el empate sin goles entre el Borussia Dortmund y el Schalke en 2011, nunca se han marcado menos de dos goles en una Supercopa, y en cuatro de las últimas cinco ediciones se han marcado al menos cuatro. La temporada pasada, el Bayern puso una marca temprana con una victoria por 3-1 sobre el Dortmund, después de haber vencido al BVB por 3-2 en 2020 y de haber vapuleado al Frankfurt por 5-0 en 2018.



De hecho, "Der Klassiker" ha sido una característica de la Supercopa en los últimos años, con dos de los clubes más exitosos de Alemania sirviendo de deliciosos entrantes para la temporada que viene.

