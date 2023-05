Bayern Múnich estrenó su título con despido de ídolo: adiós a Kahn

Bayern Múnich logró su título número 32 en la era de la Bundesliga luego de derrotar a Colonia 1-2 de visitante y de igual manera aprovechó el empate 2-2 del Borussia Dortmund para lograr el importante trofeo en esta temporada 2022/23.

Después de la algarabía de celebrar la Bundesliga, los directivos del club bávaro tomaron decisiones bastante contundentes sobre la continuidad de algunos trabajadores que estaban ligados al equipo.



De los nombres que entregó el presidente Herbert Hainer, fue sorpresivamente el del exportero y leyenda del Bayern, Oliver Kahn, quien durante la temporada fue envuelto en polémicas por ser uno de los que sacó al entrenador de arqueros de Manuel Neuer, algo que no le gustó al cancerbero.



"Siempre habíamos dicho que queríamos concentrarnos al ciento por ciento en lo deportivo y en el título. Ahora lo hemos comunicado a la plantilla. Mañana ofreceremos una conferencia de prensa en la que se darán detalles”, mencionó el presidente Hainer.





De igual manera, dentro de la decisión también está la destitución del director deportivo, Hasan Salihamidzic, quien no seguirá en la institución.



Thomas Tuchel, técnico de Bayern, también confirmó que Khan y Salihamidzic no iban a continuar, pues el presidente le informó con anterioridad.



"Lo sé desde ayer. Hoy lo sabrá el vestuario. Hasan fue el que me llamó hace ocho semanas y me convenció de asumir el equipo", informó Tuchel.