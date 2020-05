Del cielo de Brasil al infierno del Dortmund: triste adiós de Goetze

Pasaron seis años casi. Pero su recuerdo, apareciendo por sorpresa, en tiempo extra, para fusilar al arquero Romero, en el estadio Maracaná contra Argentina, en el último título mundial de Alemania, sigue muy fresca.

Pero el orgulloso autor de la tristeza 'gaucha' hoy vive su propia condena. Problemas físicos, poca continuidad, mas ausencias que buenos momentos fueron la constante desde aquella noche en Río de Janeiro, tal vez la última gran alegría de Mario Götze. Hoy, increíblemente, empieza su búsqueda de un nuevo trabajo, tras el anuncio del Borussia Dortmund de no renovar su contrato, próximo a expirar.





Alemania 1 - Argentina 0 final de Copa Mundial 2014

Mario Götze anotó el único gol al 113.

"Tuve una larga y honesta conversación con Mario y acordamos que no prolongaremos la relación más allá de esta temporada. La decisión la tomamos de común acuerdo", informó el director deportivo del Dortmund, Michael Zorc, Con Sky Sports.



Y así, un nombre que será para siempre parte de la historia del fútbol alemán, pasó a la carpeta de desocupados.



¡Apenas tiene 27 años! ¡Viene de jugar y de ser 5 veces campeón en el Bayern Munich (3) y el Borussia Dortmund, los dos equipos más fuertes de la Bundesliga! ¡Merece una oportunidad por lo que le dio a Alemania! Sí, pero el fútbol no es un tribuna de justicia.



Götze emergió como un 10 puro en un fútbol que, hace seis años, todavía apreciaba el buen enganche. Tremenda pegada, pase y olfato lo caracterizaban y así se abrió paso entre los grandes de Alemania. Así se convirtió en figura. Pero su salud acabó siendo un obstáculo insalvable.



Los dos primeros años tras la cita brasileña fue de una lesión a la otra, de más visitas a la enfermería que a la cancha, de no saber qué le pasaba y refugiarse en la vida social junto a su deslumbrante esposa.



Pero en la temporada 2016/17 entendieron por fin la dimensión del problema: "Mario ha sufrido de constantes problemas musculares en los últimos meses, lo que hizo que comenzáramos una investigación para determinar exactamente las posibles causas de eso", explicó el Dortmund. "Y hasta ahora, lo que han revelado esos estudios es que sufre de alteraciones en su metabolismo y es absolutamente necesario que abandone los entrenamientos de forma indefinida", agregó.



Así lo hizo. Pasaron seis meses, un poco más, regresó demacrado pero sano y ya nunca volvió a ser lo que fue. Y le dieron opciones, hay que decir que el Dortmund le dio partidos pero algo se perdió en la enfermedad. Rápidamente pasó de figura a suplente y de ahí a lo que ocurrió este domingo, en el duelo en casa de Wolfsburgo, por la Bundesliga: con 5 cambios y un triunfo cómodo no llegó a ser considerado como alternativa.



Dicen que Roma de Italia podría ser su siguiente destino y puede ser que un cambio de liga sea parte de la solución. A donde vaya llevará su deuda pendiente, su propio reto de volver a ser la figura de 2014. ¿Alcanzará con esa motivación? Es la historia que esta por escribirse.