A rey muerto, rey puesto: Bayern confirma DT campeón de Champions

Bayern Munich es segundo de la Bundesliga, a un solo punto del Borussia Dortmund y acaba de eliminar al rutilante PSG de la Champions League en octavos de final, con bastante autoridad. ¿Y entonces por qué despiden a su entrenador? Por eso, porque en un equipo acostumbrado a mirarlos a todos desde arriba no toleran que haya nadie por delante.

El club ha confirmado el secreto a voces que era la salida de Julian Nagelsmann, a quien no le perdonan que el equipo, además de ganar, no le estén admirando su estilo.



"Cuando fichamos a Julian Nagelsmann para el Bayern en el verano de 2021, estábamos convencidos de que trabajaríamos con él a largo plazo, y este también era el objetivo de todos nosotros hasta el final”, dijo el CEO, el ex arquero Oliver Kahn.



“Julian comparte nuestra aspiración de jugar un fútbol exitoso y atractivo. Ahora, sin embargo, nos hemos dado cuenta de que la calidad de nuestra plantilla – a pesar de haber logrado el campeonato alemán el año pasado – se ha mostrado cada vez con menos frecuencia. Después del Mundial, jugamos cada vez con menos éxito y de forma menos atractiva, las fuertes fluctuaciones en el rendimiento han puesto en entredicho nuestros objetivos esta temporada, pero también más allá de este curso. Por eso hemos reaccionado ahora. Personalmente y en nombre del Bayern, quiero dar las gracias a Julian y a su cuerpo técnico y desearles a todos la mejor de las suertes para el futuro”, afirmó. No era solo cuestión de resultados...

Pero no fue la única sorpresa: el nuevo entrenador es nada menos que Thomas Tuchel, ex campeón de Champions League con Chelsea y quien firmará por dos temporadas y media. Alemán, conocedor del torneo local y de la competencia europea, pero también difícil de relacionar con estrellas como las que encontrará en el Allianz Arena. Su primera práctica será este mismo lunes. A rey muerto, rey puesto.