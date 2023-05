¿Creen que Bayern no se merecía el título? Muller les dejó un mensaje

El capitán del Bayern Múnich, Thomas Müller, afirmó que entiende a aquellos que dicen que su equipo no merecía ser campeón esta temporada, aunque agregó que la consecución de la Bundesliga ha sido increíble para el grupo y eso será lo que quedará en el recuerdo.



"Creo que todos los que se interesan por el fútbol alemán tienen la sensación de que no lo merecíamos. Lo digo abiertamente. Los entiendo. Nuestra segunda ronda fue caótica dentro y fuera del campo. Pero es algo increíble para todo el grupo y eso es lo que queda en el recuerdo", añadió.

El Bayern se coronó este sábado campeón alemán al derrotar por 1-2 al Colonia, gracias a que el Borussia Dortmund no pasó de un empate a dos goles en casa frente al Mainz.



El Bayern se puso con ventaja pronto, con un gol de Kingsley Coman en el minuto 8, pero no supo rematar y en el 81 encajó el empate, con un gol de penalti de Ljubicic que se produjo por una mano dentro del área de Serge Gnabry.



En el 89, sin embargo, Jamal Musiala marcó el gol de la victoria y del título para el Bayern con un disparo raso desde fuera del área.



El entrenador del conjunto bávaro, Thomas Tuchel, dijo que el partido fue un reflejo de lo que había sido la campaña del Bayern desde que él llegó al banquillo para relevar a Julian Nagelsmann.



"Nos pusimos en ventaja como tantas veces. Tenemos la oportunidad de aumentar la cuenta, pero no lo hacemos y perdemos el control por completo por errores individuales", explicó.



"Luego nos pitan un penalti. El Friburgo nos eliminó de la Copa de Alemania con un gol de penalti. Ante el Leipzig nos hicieron dos goles de penalti. Pero hoy Jamal tuvo su momento", comentó.



EFE