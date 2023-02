¿Se rompió relación de Neuer y Bayern?: ‘Me afectó mucho su despido’

Bayern Múnich es uno de los líderes de la Bundesliga de Alemania junto a Unión Berlín, pero por el momento no ha sido ese equipo arrollador y aunque es superado por un punto sobre los de la capital, aún no se sabe con certeza si puedan llegar al título.



Recientemente Bayern Múnich tuvo que fichar de urgencia al portero Yann Sommer, quien llegó en reemplazo del histórico Manuel Neuer, quien ha padecido de lesiones y se encuentra en proceso de recuperación, pero no se sabe con certeza cuándo volverá.





Sumado a la competencia que le trajeron debido a sus constantes lesiones, al mal momento de Neuer se le añade el despido del entrenador de arqueros Toni Tapalovic, quien durante la semana recibió la comunicación de los directivos del Bayern Múnich sobre su no continuidad.



Esta noticia no cayó nada bien en Manuel Neuer, quien no perdonó al club bávaro por echar a uno de sus mejores entrenadores que ha tenido en el equipo y dijo que le rompieron el corazón y le ha afectado la noticia.



"Ese golpe me afectó muchísimo. Me lo dijeron los responsables del club. Salió de la nada. Para Toni también. No lo entendí en absoluto. Realmente me derribó. Toni siempre fue un jugador de equipo con nosotros, todo el mundo lo veía así. Durante once años y medio no trabajó para mí, sino para todo el grupo de porteros, para el cuerpo técnico y para el club”, dijo contundente Manuel Neuer.



Manuel Neuer confensó que el despido del entrenador de porteros del Bayern, Toni Tapalovic, ha sido uno de los momentos más difíciles de su carrera 😢. pic.twitter.com/rz7YLcB71D — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 4, 2023

De igual manera, el arquero, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, reconoció que esa decisión no lo dejó muy contento y estaría pensando en no continuar jugando en el Bayern Múnich.



“Se han dicho cosas con las que no estoy de acuerdo. Nada de lo que escuché habría descartado la posibilidad de hablar entre nosotros y aclarar las cosas. He pensado en todo lo posible, incluido mi futuro en el club”, finalizó Manuel Neuer.





Con respecto a su intención de salir del Bayern, Oliver Kahn respondió sobre esa situación y aclaró que no es digno de un capitán dar el paso al costado por una decisión institucional, por lo que pidió tiempo para que el Neuer se calme y piense mejor las cosas.



“Lo que dijo Manuel en relación a la salida de Toni Tapalovic no es propio de él como capitán ni de los valores del Bayern. Además, sus declaraciones llegan en un momento inoportuno porque estamos ante partidos muy importantes. Está personalmente afectado, hay que entenderlo hasta cierto punto”, dijo contundente Kahn.



Por el momento, la recuperación de Neuer continúa, pero cuando esté disponible tendrá que luchar por la titular que ocupó Sommer, por lo que su futuro a final de temporada es incierto.