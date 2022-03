La tecnología también falla: grave error que pudo ser gol en Alemania

LA TECNOLOGÍA FALLA

En Alemania en el juego Mainz vs Arminia, el Sistema de Detección Automática de Goles que nunca falla, dio como gol esta acción (el balón no pasó la línea) pero al reloj del árbitro le marcó gol. Al ser un error manifiesto el VAR corrigió y no dieron el tanto pic.twitter.com/POXdXOQWhs