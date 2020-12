La humildad de Lewandowski: 'invitaría a Messi y Cristiano a mi mesa'

Robert Lewandowski ganó el premio The Best de la FIFA en el año en que sus números daban para haber sumado también un Balón de Oro que la revista France Football decidió no entregar en este 2020.

Sin embargo, el polaco fue protagonista en el prestigioso medio, en el que habló de Cristiano Ronaldo y Messi y el lugar en el que él se siente con respecto a ellos.



“Messi y Ronaldo han estado sentados en la misma mesa, en la cima, durante mucho tiempo, y eso es lo que los hace insuperables. Entonces, para responder a tu pregunta (Antoine Griezmann dijo hace dos años que estaba "en la misma mesa que Messi y Ronaldo". ¿Y tú?), No puedo imaginarme a mi lado en este punto de vista. Después, si se toman los números de este año e incluso los anteriores, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento y goles marcados. Al no estar en la misma mesa que Messi y Ronaldo, creo que puedo invitarlos a comer en la mía", dijo en medio de risas.



El delantero de Bayern Múnich explicó que todavía no se siente en el pico de su rendimiento: "Tengo un deseo de progresar aún más importante porque sé que mi tiempo es limitado. Evidentemente, el progreso no es instantáneo. Cuando repites algo todos los días solo puedes medir su efecto tres o seis meses después, no al día siguiente. El problema es que mucha gente quiere que lo que haces en el trabajo invisible se vea de inmediato. La paciencia es una virtud importante, tanto en el fútbol como en la vida ”.



El atacante confesó en su entrevista que antes de llegar al Bayern hubo pretendientes difíciles de rechazar: “Después de mi segundo año en Dortmund, tuve una conversación con Sir Alex Ferguson. Quería que fuera a Manchester. Ahí estaba muy interesado. Incluso puedo decir que estaba listo. Pero el Dortmund no quería dejarme ir. No me molestó más que eso porque las cosas iban bien con el Borussia..."



Lewandowski concluyó que no tuvo referentes en Polonia cuando empezaba su carrera y que en su radar estaban más Alessandro Del Piero y Thierry Henry o incluso Roberto Baggio: "Pero, tanto como los grandes nombres, lo que me hizo soñar fueron los grandes estadios y sus ambientes", dijo.