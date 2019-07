Rummenige contra Barcelona y contrataciones como la de Griezmann

El gerente de Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenige, también se unió al debate por el alto salario que recibirá Antoine Griezmann luego de firmar con Barcelona. El alemán, preocupado por lo que puede significar el pago a los futbolistas con salarios netos, aseguró que esto puede afectar a las instituciones, además de aclarar que eso no sucederá en Bayern Múnich.



“Lo que causa preocupación no son solamente las sumas por la transferencia; 100 o 120 millones de euros ya no son nada espectacular. Estoy mucho más preocupado por los sueldos que se están pagando, sobre todo en países como España, Inglaterra e Italia, lugares donde la tendencia apunta hacia los salarios netos, situación con la que hay que tener cuidado”, aseguró Rummenige a ‘Bild’.



“Tenemos que tener cuidado de no desestabilizar nuestro orden salarial, las dimensiones son enormes. Por ejemplo Griezmann, sueldo millonario, de dos cifras al año y neto. Todo esto hay que multiplicarlo por dos ya que el club queda como encargado de pagar los impuestos”, aseguró al diario alemán.



Y para concluir añadió: “Bayern no va a participar de todas estas locuras, tenemos que seguir con nuestro camino de siempre en el club. En un futuro las posiciones 17, 18, 19 y 20 de nuestro plantel deberían estar ocupadas por jugadores jóvenes que no cuesten tanto dinero y cobren de manera normal. Después, de esos cuatro jugadores, tenemos que lograr sacar a uno o dos jugadores al año que tengan la capacidad de tener continuidad en el primer equipo. Será una tarea interesante”.



Con sus dichos, el exfutbolista apuntó a la política del club catalán y también a la de Real Madrid donde se están acostumbrando a no sacar jugadores de sus canteras sino a conseguir jugadores a un altísimo premio que ya son figuras, algo que no está entre lo que los bávaros contemplan.