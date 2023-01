Jude Bellingham ya decidió su futuro: rechazó una oferta millonaria

Jude Bellingham es una de las revelaciones en el mercado de fichajes y en el ojo de grandes clubes del mundo como lo son el Liverpool y el Real Madrid, este último que parece ganarle la puja al cuadro inglés. Tras el Mundial que tuvo Jude, su nivel explotó completamente, tanto así que empezaron a sonar los rumores de que el equipo español sería su próximo rumbo sin nada confirmado todavía. No obstante, un amistoso del Borussia Dortmund en España sirvió para empezar a concretar su llegada a la 'Casa Blanca'.



De igual manera, el Borussia Dortmund no quiere perder a una de las piezas más importantes que tienen en la medular. Pues, Jude Bellingham, el deseo del Real Madrid tiene también en sus manos la posibilidad de continuar en Alemania, pero su respuesta no caló para nada bien.

Y es que, ante la urgencia de firmar volantes de marca para reforzar la medular del Real Madrid dado que Toni Kroos y Luka Modric parece que no estarán en el futuro en el plantel por la edad y ante las lesiones de Aurélien Tchouaméni y las no convocatorias del croata y el alemán, Jude Bellingham sería el objetivo a la espera de lo que suceda con su futuro vinculado al Borussia Dortmund. De acuerdo con The Sun, diario británico, las negociaciones con el conjunto blanco (las cuales todavía no han llegado a los directivos alemanes) podrían llevarse a cabo próximamente.



De acuerdo con el medio inglés, Jude Bellingham acaba de rechazar una oferta millonaria por parte del Borussia Dortmund para asegurar su renovación. Consistía de una oferta de renovación de cinco años más, duplicarían su sueldo convirtiéndose en el mejor pagado del Dortmund, y como si fuera poco, le pondrían muy difícil el camino a cualquier equipo que lo quiera fichar, pues su salida sería de 100 millones de euros.



La inclusión de Jude Bellingham que no quiere renovar su contrato con el Borussia Dortmund sería fundamental por el mal nivel demostrado por los volantes de marca del Real Madrid. Un baile que le propinó el Barcelona en la final de la Supercopa de España que ponen al inglés como la prioridad máxima. Sin embargo, el director deportivo del Dortmund, Sebastien Kehl mencionó que no hay ofertas todavía para pensar en la venta de Jude al conjunto blanco.