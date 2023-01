¡Bombazo en el mercado! Bayern se lleva a un referente del Man. City

El Bayern de Múnich ha vuelto a poner sus ojos en la prestigiosa Premier League después de fichar a Sadio Mané que se ha encontrado con un panorama negativo por las lesiones y hasta la fecha, después del Mundial de Qatar, no ha podido regresar todavía a la actividad en el reinicio de la Bundesliga. A su vez, el momento del equipo bávaro pide con urgencias reforzarse de la mejor manera, en especial en la zona defensiva.



Desde que la actividad regresó para el Bayern en la Bundesliga, contrario a ser ese abrumador equipo que lidera en el rentado local, los alemanes se han enfrentado a un gran problema: la falta de regularidad en el torneo. En tres jornadas disputadas desde que volvieron a jugar por la liga alemana, no han pasado de los empates a un tanto ante Leipzig, Colonia y Frankfurt.

Tanto así que cada vez más se agudiza la crisis y ya hablan de una posible salida de Julian Nagelsmann de la dirección técnica del Bayern de Múnich, de acuerdo con diarios alemanes como Bild. Los bávaros siguen atados a la cima de la Bundesliga con 37 unidades, pero el Union Berlín, revelación de la Bundes en estos momentos los persiguen con 36 puntos, y detrás están el RB Leipzig con 35 y Borussia Dortmund y Friburgo con 34 puntos. Se apretó el rentado local y por esta razón, los muniqueses buscan reforzarse de la mejor manera y ya dieron el bombazo en el mercado de fichajes a escasos días para finalizar la ventana invernal



Con la duda de la continuidad de Benjamin Pavard que no ha vuelto a ser esa pieza fundamental de Julian Nagelsmann, la intención del Bayern de Múnich es blindar su zaga defensiva, y por eso están a nada de cerrar la cesión de Joao Cancelo del Manchester City de acuerdo con The Athletic. El préstamo incluirá una opción de compra por el internacional portugués.



Sumado a la información desvelada por el medio británico, The Athletic, Sky Sports también comentó que Joao Cancelo estaría emprendiendo el viaje a Múnich, Alemania para firmar finalmente con el Bayern. Se espera, de acuerdo con lo mencionado por la cadena Sky que termine de pasar los exámenes médicos el mismo lunes 30 de enero. Bild también sentencia que la opción de compra a la que se atan los muniqueses si quieren contar con Joao después de la cesión es de 79,8 millones de euros.