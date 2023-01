Isco se deja seducir por la Bundesliga: otro equipo entró en la puja

El futuro de Francisco Román Alarcón después de salir de manera prematura del Sevilla de España no se ha podido concretar. Sin ofertas, pasa su tiempo a la espera de lo que pueda llegar a suceder, aunque los rumores sí han perseguido al volante ex Málaga y Real Madrid. El Arsenal fue uno de los que lo pretendía, pero ahora, los 'Gunners' cambian de parecer. Con un panorama complicado por su edad (30 años) y sin equipo, el malagueño no ha logrado firmar un nuevo contrato.



Por esta razón, se dice que hay dos equipos fuertes de la Bundesliga que está buscando a Isco. El volante creativo espera por concretar su próximo rumbo y asoman dos revelaciones de Alemania como lo son el Union Berlín y el RB Leipzig.



No paran los rumores en torno a Isco y su próximo club, del que parece que podría ser uno de la Bundesliga. La información que lo ponía en la órbita del Union Berlín la confirmó el propio presidente, y hasta los jugadores que podrían ser compañeros del malagueño bromearon en la sede de entrenamiento con cánticos que decían en repetidas ocasiones el nombre de "Isco, Isco".



Además del equipo capitalino, parece que otra institución espera concretar el fichaje de Francisco Román Alarcón. Se trata de hecho de otro club que llegó de la segunda división para quedarse: RB Leipzig, y en diálogo con la cadena televisiva Sky, dicen que van en serio por el español. Y es que, las negociaciones pueden llegar a buen puerto con el volante creativo que está libre en estos momentos por la lesión de Dani Olmo. ¿Será Isco la carta que buscan los de la franquicia de Red Bull?