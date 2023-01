Isco apunta para la Bundesliga: el club revelación lo quiere

El panorama con Francisco Román Alarcón Suárez, o mejor conocido como Isco no es del todo positivo. Pues, tras no tener mucha regularidad en el Real Madrid y después una experiencia negativa en el Sevilla peleando descenso y durando apenas meses, Isco quedó libre y ahora espera saber cuál será su próximo club. Lo que está claro es que quiere seguir jugando al fútbol y próximamente podría esclarecer su futuro.



Isco, aunque no ha tenido ofertas todavía formales, han aparecido rumores de clubes como Juventus, Manchester City, Arsenal, entre otros, pero no hay de momento nada seguro en el club que puede quedarse con los servicios del ex Málaga.

Parece que con el pasar de los días se puede ir definiendo el tema de cuál será el próximo destino de Francisco Román Alarcón. Isco tendría todo listo para llegar al Unión Berlín en donde jugará en una nueva liga distinta a la española. El equipo capitalino se lo toma todo en serio y la seria posibilidad puede cumplirse pronto. Pues, el elenco que va segundo en la Bundesliga empezó a calentar el tema con cánticos favorables a la posible llegada del español.



En Sky Sports Alemania, el presidente del club, Dirk Zingler manifestó, "si le vinculan con nosotros es que hemos hecho muchas cosas bien. Eso nos honra. Podrías darme cinco nombres de jugadores y no los negaría ni los afirmaría". El posible destino de Isco se puede confirmar pronto y también jugadores ya han bromeado con la llegada del ex Real Madrid a Alemania.