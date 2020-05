Empieza la Bundesliga: fecha y hora para ver los partidos de Alemania

La Bundesliga es la primera gran liga de Europa que regresa al fútbol y tendrá actividad desde este fin de semana luego de la pausa por la pandemia del coronavirus.



Claramente, a puerta cerrada, los equipos tomarán las precauciones debidas y tendrán protocolos estrictos de bioseguridad para que no haya contagios nuevos tras el regreso del balompié.

Partidos de este fin de semana; fecha y hora:

Sábado 16 de mayo



Borussia Dortmund vs. Schalke 04

8:30 am.

ESPN 2



Hoffenheim vs. Hertha Berlin

8:30 am.

Fox Sports 2



Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach

11:30 am.

ESPN 2



Leipzig vs. Friburgo

8:30 am.



Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn

8:30 am.



Augsburgo vs. Wolfsburgo

8:30 am.



Domingo 17 de mayo



Colonia vs Mainz

8:30 am.

Fox Sports



Union Berlin vs. Bayern Munich

11:00 am.

ESPN 2



Lunes 18 de mayo

​

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen

1:30 pm.

ESPN 2