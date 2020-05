Otro fin de semana con fútbol: fecha, hora y dónde ver la Bundesliga

Se jugará el segundo fin de semana de la Bundesliga luego del regreso por la ausencia debido al covid-19 y a la problemática que enfrenta el mundo.



Hasta el momento, no hay nuevos casos por coronavirus y al parecer el pasado fin de semana todo funcionó a la perfección tras el regreso del fútbol en Alemania.

Partidos de Bundesliga:

Hertha Berlín vs. Unión Berlín

22 de mayo

1:30 p.m.

Espn 2



Wolfsburgo vs. Borussia Drotmund

23 de mayo

8:30 a.m.

​Fox Sports 2



Borussia Monchengladbach vs. Bayer Leverkusen

23 de mayo

8:30 a.m.

Espn 2



Bayern Munich vs. Frankfurt

23 de mayo

11:30 a.m.

Espn 2



Schalke 04 vs. Augsburgo

24 de mayo

6:30 a.m.

Fox Sports 2



Mainz vs. Leipzig

24 de mayo

8:30 a.m.

Espn 2



Colonia vs. Fortuna Dusseldorf

24 de mayo

11:00 a.m.

Espn 2