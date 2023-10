¿Cuánto le valió Kane al Bayern? Revelan cifras reales de su traspaso

Harry Kane fue uno de los grandes fichajes del pasado mercado de transferencias en Europa. El inglés tomó la decisión de irse de Tottenham al Bayern Múnich para probar nuevos retos y ganar títulos.



El club alemán peleó por varias semanas e incluso meses por su fichaje ya que el cuadro inglés ‘no dio su brazo a torcer’ por el precio del jugador ya que estaban pidiendo una cifra cercana a los 120 millones de libras.



El Bayern envió múltiples ofertas, pero el presidente del Tottenham, Daniel Levy no aceptó los ofrecimientos de los alemanes hasta que llegó una oferta irrechazable que hizo que la operación finalmente se hiciera.

En la prensa internacional se indicó que el Bayern pagó unos 110 millones de euros por el futbolista, pero en las últimas horas desde el club alemán mencionaron que ni se llegó a los 100 millones en la transferencia del inglés.



"Harry Kane no costó más de 100 millones, a menos que ganemos esto, esto y aquello en las próximas temporadas. Excluyendo las bonificaciones, estamos por debajo de los 100 millones", señaló Herbert Hainer, presidente del club en diálogo con el medio FAZ.



De igual manera, el directivo explicó que no necesitaron de patrocinadores o de dinero externo para fichar a Kane.



“Nosotros no tenemos grandes inversores ni patrocinadores estatales. Ganamos cada céntimo nosotros mismos y no tenemos deudas. Hemos pagado el (estadio) Allianz Arena, hemos pagado la academia de deportes y aún tenemos unos cuantos euros en la cuenta de depósito a plazo fijo. Por un lado, eso nos enorgullece. Por otro, nos da fuerza interior para este camino, para el camino del Bayern”, concluyó.