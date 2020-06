A Haaland le llueven ofertas: su categórica respuesta sobre su futuro

Eaerling Haaland es uno de los atacantes de moda y más mencionados en el fútbol de Europa. Su demoledor rendimiento en el Borussia Dortmund ha hecho que los grandes equipos del Viejo Continente se fijen en él. El atacante noruego, de 19 años, ha sonado para clubes como Real Madrid, Manchester City y United, Bayern Múnich y Liverpool, entre otros.



Pero la perla del Dortmund es categórico en su pensamiento. Su futuro parece estar claro y dejó ver que él ya escogió su equipo para continuar su carrera en las próximas temporadas.



“No pienso en esas cosas, tampoco pienso mucho en el futuro. Vivo en el presente. El Dortmund es uno de los mejores clubes del mundo, he firmado un contrato a largo plazo (2024) y acabo de llegar. Por eso no pienso para nada en dejar el club”, dijo Haaland en una entrevista con los medios del grupo Funke.



Haaland valoró además el papel que ha tenido en su evolución el entrenador del Dortmund, Lucien Favre. “Evidentemente me ha ayudado a mejorar. He marcado muchos goles en un nivel más alto y hemos ganado muchos partidos”, dijo. Sin embargo, Haaland dejó claro que no quiere ser siempre segundo y que quiere ganar títulos, si es posible con el Dortmund.



“Quiero alcanzar algo con el Dortmund y no ser siempre segundo sino, si es posible, ganar títulos. Tenemos que ponernos metas y atacar”, confesó Haaland, quien ha marcado 16 goles en 17 partidos con el equipo alemán.