¿Algo saben? Jugadores de Bayern siguen a Cristiano y encienden redes

Son días de especulación, de rumores sobre posibles transferencias, de chismes. ¿Pero si son los propios protagonistas los que los disparan, se pueden descalificar?

Es lo que ocurrió en las últimas horas: mientras se debate en Manchester United la continuidad de Cristiano Ronaldo, el goleador y jugador más caro de la plantilla, un hecho inusual ocurrió en las redes sociales, que apuntó los focos hacia Alemania.



Sorpresivamente nueve jugadores del Bayern Múnich acudieron en masa a seguir al portugués en Instagram, en la que es la persona con más seguidores del mundo: Müller, Sané, Sabitzer, Musiala, Goretzka, Boateng, Gnabry, Kimmich y Gravenberch de repente dieron 'follow'. ¿Casualidad o pista sobre un posible compañero de vestuario?



Vale decir que el presidente del Consejo Directivo del Bayern, Oliver Kahn, descartó a comienzos de este mes un posible fichaje del portugués de manera tajante: “pese a todo lo que admiro a Cristiano Ronaldo como uno de los más grandes, su fichaje no sería acorde con nuestra filosofía”, dijo a la revista Kicker. Las negativas han sido la constante pero ocurre que solo hace un par de días se ha confirmado la salida de Robert Lewandowski y que no son muchos los delanteros que garantizan su alucinante cantidad de goles.



Del portugués hablan en Atlético de Madrid y se dice que ya habría dado el visto bueno para volver a la capital española, aunque sea el archirrival de su querido equipo 'merengue', y también en Chelsea, que ya no tiene a Lukaku.

El alto costo del jugador no deja de ser una preocupación. Pero la actitud de los jugadores del Bayern revive el rumor de la Bundesliga.