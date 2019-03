Bayern Múnich cedió puntos y define la Bundesliga contra Borussia

Bayern Múnich visitó a Friburgo en el partido correspondiente a la fecha 27 de la Bundesliga. El equipo de Niko Kovac no pudo ganar y empató 1-1 contra un equipo que realizó un partido muy completo y complicado para el conjunto bávaro. James Rodríguez fue titular y jugó los 90 minutos una vez más.

En un partido de muchas emociones y opciones equilibradas para ambos equipos, Bayern Múnich no pudo vencer a Friburgo, equipo que le plantó un encuentro muy interesante, en el que empezó ganando al minuto 2 del partido. Sin embargo el espectacular gol de Lewandoswki al 22 equilibró el duelo.



En la primera parte, Bayern Múnich se vio sorprendido por la intensidad y presión con la que salió Friburgo en los primeros minutos del encuentro. Tanto así que el club dirigido por Christian Streich abrió el marcador al minuto 2 por medio de Lucas Höler, quien venció a Sven Ulreich con un excelente remate de cabeza al palo izquierdo.



El partido continúo y Friburgo siguió con la misma actitud, sin embargo con el paso de los minutos, los dirigidos por Kovac empezaron a entrar más en el encuentro. Fue hasta el minuto 22 cuando Robert Lewandowski sacó la varita mágica y puso un gol de tijera de gran factura para poner tablas en el marcador.



Para el segundo tiempo, Bayern salió decidido a buscar la victoria y no dejó avanzar al equipo local. Las opciones de gol no se hicieron esperar, James tuvo una chance muy clara al minuto 65 para poner al club bávaro en ventaja, el colombiano sacó un hermoso remate de pierna izquierda pero no fue suficiente para vencer a Alexander Schwolow, quien hizo un enorme partido.



El ingreso de Serge Gnabry le dio un impulso al partido, ya que el jugador generó una gran jugada al minuto 70 pero el arquero local respondió de gran manera. De igual forma, el delantero polaco tuvo una opción clara que no pudo definir de buena forma ante la buena atajada del portero de Friburgo.



James Rodríguez jugó los 90 minutos, realizó un partido correcto tuvo una chance de gol entregó bien sus pases e intentó habilitar a sus compañeros para marcar gol. Con este 1-1, la tabla de posiciones en la Bundesliga cambió ya que Borussia Dortmund ganó 2-0 contra Wolfsburgo.



El próximo partido de Bayern Múnich será el sábado 6 de abril en el estadio Allianz Arena contra Dortmund, duelo clave para definir la Bundesliga en Alemania.