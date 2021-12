Solo cuatro destinos posibles en todo el mundo: el futuro de Haaland

El futuro de Erling Haaland no es un tema. Es, para el mercado de fichajes, EL TEMA. Y la mejor parte es que su agente, Mino Raiola, famoso por ser políticamente incorrecto, lo cuenta todo, sin filtro, como es.

Lo primero es a dónde irá uno de los jugadores más pretendidos y más valorados del mundo: "Él puede y dará el siguiente paso. Bayern, Real, Barcelona, City: estos son los grandes clubes a los que puede ir. El City ha ganado el campeonato cinco veces en los últimos años, significativamente más que United. Cuando nos mudamos a Dortmund, todos sabíamos que llegaría este paso", dijo en entrevista con Sport1.



¿Y para cuándo sería eso? "Quizás este verano, quizás el verano siguiente. Pero existe una gran posibilidad de que Erling se vaya este verano. Veremos. Le diremos al club cuál es nuestra idea y ellos nos contarán las suyas, pero no se tomará ninguna decisión en invierno", explica.



¿Por qué la demora? "Definitivamente, una transferencia el verano pasado hubiera sido mejor para ellos económicamente. Pero velaron por el bienestar del club, por la afición, el equipo y el éxito. Respeto mucho esta decisión. ¡Los Dortmunders tienen huevos!", dice el agente italiano.



¿Pero acaso no es la cláusula de 90 millones de euros el principal obstáculo? "Escuche, lo que hay en un contrato, está en un contrato. Eso queda entre el jugador y yo. Nosotros y el Dortmund sabemos exactamente lo que tiene que suceder. Lo hemos estructurado muy claramente y siempre tenemos una comunicación muy abierta con Watzke, Zorc y ahora Kehl. Nos tratamos con honestidad. Eso es mucho más importante que cualquier cosa que esté escrita".



Así que se va Haaland a algún lugar entre Inglaterra, España y Alemania. Pero no signfica que el negocio sea sencillo, que haya dinero a raudales como antes, que no tengan que ceder unos y otros en algún momento. Hasta el calendario va a ser una complicación: "Va a ser un verano muy extraño. Jugamos al fútbol durante un mes y medio, luego todo se detiene y nos vamos a Qatar para el Mundial. Eso es extraño", concluyó el locuaz Raiola.