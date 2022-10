Dortmund no tuvo problemas ante un limitado Frankfurt de Borré

Borussia Dortmund derrotó 2-1 en condición de visitante a a Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré, quien jugó apenas 12 minutos. El club amarillo sigue subiendo puestos en la Bundesliga, pues ya es tercero con 22 puntos, a tres del líder Bayern Múnich.



El partido comenzó bastante movido y en apenas 21 minutos, Dortmund logró irse arriba en el marcador con Julian Brandt, quien recibió un pase letal y lanza un disparo raso por el centro que no da opción al portero.



A pesar del dominio del Borussia, el Frankfurt logró descontar rápidamente antes del descanso y sobre el minuto 26 Daichi Kamada hizo un gran primer toque para controlar un pase letal al borde del área y anotó con un disparo marca de la casa por la esquina inferior izquierda.



Para el segundo tiempo no cambió la actitud de Frankfurt y vio cómo Dortmund se fue de nuevo arriba en el minuto 61, gracias a la buena definición de la estrella Jude Bellingham, quien logró controlar un un buen balón en el área y consiguió marcar cerca del poste izquierdo.



El partido lo logró controlar Dortmund a partir de allí y le cerró los espacios a Eintracht Frankfurt quien no vio cómo llegar al empate y no tuvo soluciones en la suplencia.



Fue así como el técnico austriaco Glasner envió a Rafael Santos Borré al campo sobre el minuto 84 y también con el reciente ingreso de Alario y Sow, esperaban llevarse al menos el empate, pero la actitud de Dortmund fue eficiente y terminó ganando un partido clave para ser uno de los favoritos al título de Bundesliga.