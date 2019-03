¿Bayern Múnich y una estrategia fallida de relevo generacional?

Bayern Múnich ha vuelto a fracasar en su meta de repetir el título de Champions League que lograra en la temporada 2012-2013 con una nómina inolvidable, en la que aún sobreviven varios de los actuales titulares.

Precisamente por eso, hoy la discusión pasa por los veteranos, por el valor que aún tienen en la plantilla y por la imposibilidad de los jóvenes que han llegado últimamente de repetir el título europeo y no solo ganar los campeonatos locales, en los que Bayern casi ni tiene oposición.



¿Es una estrategia fallida el plan renovación que ha emprendido el equipo en los últimos años?



Si se compara la plantilla que ganó la última Champions, de la mano de Jupp Heynckes, con la que este miércoles perdió en octavos de final contra Liverpool, hay varios casos que llaman la atención: la apuesta ha sido por la experiencia y no por la juventud.



Van los casos:



Manuel Neuer

Arquero

32 años

Su caso es diferente a todo pues, aunque ya es mayor, su posición le permite mantenerse vigente por más tiempo. Ganador de 6 Ligas, 4 Copas, 4 Supercopas y la última Champions del Bayern, entre otros títulos, ha jugado 34 partidos y sólo las lesiones lo han sacado de la titular. En su ausencia estuvo Sven Ulreich, quien esta temporada suma 3 apenas juegos. El peor Neuer es siempre la mejor opción del club 'bávaro'. Así de simple.



Arjen Robben

Extremo

35 años

"No sé qué tengo", decía, descorazonado, el talentoso holandés, en una entrevista reciente. Víctima eterna de los problemas físicos, firma su última temporada vestido de rojo con 7 Ligas y una Champions a cuestas y 15 partidos y 5 goles en la temporada, a pesar de todo. El relevo lo hizo el Bayern primero con James (27), la apuesta de Heynckes, y luego con Gnabry (23 años), el nuevo inamovible de Niko Kovac: 31 partidos, 9 goles. ¿Y dónde estaba en los duelos definitivos contra Liverpool en octavos de Champions? ¿Cuántos goles anotó? ¿Cuántos intentos tuvo, para empezar? De Kingsley Coman (22) se habla más por las lesiones, es un chico sin mucha suerte. Cuando ha estado sano parece que es una opción confiable (18 partidos en la temporada), el lío es que el cuerpo le juega en contra.



Frank Ribery

Extremo

​35 años

El francés es uno de los sobrevivientes de la última Champions (2012-2013) en el último duelo contra Liverpool (2019). El rpestigio de sus Ligas y su título europeo, pero más que nada su desequilibrante zurda no parecen encontrar rival en a nómina. Es pronto para saber si Alphonso Davies (18 años), con solo 5 partidos, es una opción o no. Y Lucas Hernández, campeón mundial con Francia, aún no llega, a pesar de todos los esfuerzos y los 80 millones de euros que habría sobre la mesa. Así que el chico malo Ribery, con sus 28 partidos en la temporada (12 de suplente) y 5 goles aún tiene deberes con el Bayern y él da el paso al frente: está grande para temer a los retos.



Jerome Boateng

​Defensor central

30 años

​Fueron siempre los problemas físicos los que lo sacaron de las nóminas. El tema es que en esta temporada las ausencias fueron más frecuentes: 22 partidos suma. El número ya lo sacó de la selección alemana, por ejemplo. Y en su ausencia Niklas Süle (23 años) ha tomado el relevo y ajusta 29 encuentros. ¿Es un relevo exitoso? A todas luces no. El gigante jovencito es lento en el retroceso y por abajo es absolutamente vulnerable. 'De Madera', dicen sus críticos. Y... valdría preguntarles a Mané y Salah.



Thomas Muller

Atacante

29 años

​Parece extraño debatir el papel de Muller en Bayern y aún en Alemania. Pero en el primero ya no es indiscutible y en el segundo, a pesar del título mundial de 2014, ya Löw ha dado por terminado su ciclo. Poco pesan ahora sus 7 Ligas, 4 Copas, 5 Supercopas porque el Bayern ha emprendido también la tarea del relevo. El asunto es que, su ausencia por sanción en la llave contra Liverpool, demostró que, mientras el físico lo permita, estará en el campo: suma 33 juegos, 6 goles. Triste decirlo pero James, su alternativa, no pudo en un reto grande como la Champions y Renato Sanches (21 años) parece una opción para unos minutos pero, ni de lejos, un reemplazo verdadero.







Javi Martínez

Volante

30 años

Otro campeón del mundo (España, 2010) que estaría llamado a abrir paso a una joven promesa en el Bayern. Otro que, silencioso, suma 27 partidos, 3 goles y una experiencia que es ineludible para los entrenadores, que lo buscan a la hora de los retos granes. Martínez suma a aquella recordada Champions contra Borussia Dortmund, 6 Ligas y 3 copas. La llegada de Goretzka anticipaba un cambio que le hizo pensar incluso en volver a España, pues con 30 partidos y 6 goles parecía un rumbo inevitable, sin embargo las lesiones primero y las decisiones tácticas después han ido aplazando la jubilación del buen Javi.



Sería raro hablar de Lewandowski, que también estaba en la cancha el día de la Champions del Bayern (pero vistiendo la camiseta del Dortmund) porque a sus 30 años, nadie hace sobra a sus 29 goles en la temporada; de Alaba, porque aunque también estaba en aquella nómina, apenas tiene 26 años y 33 partidos jugados (las lesiones lo han afectado); de Hummels, que no ganó la Champions y sigue siendo opción en Bayern pero no en Alemania a pesar de haber estado en el título de 2014, pues a sus 30 años parece ser el fútbol el que lo está desplazando y no la necesidad del relevo generacional....



Los fichajes hablan de una conciencia del 'mandamás' alemán a nivel de clubes sobre la inevitable realidad de ver envejecer su plantilla. ¿Pero ofrecen los chicos la misma confiabilidad que estos veteranos sobrevivientes? El tiempo dictará sentencia.