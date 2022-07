Se acaba la ilusión de Ronaldo al Bayern Múnich: Kahn bajó el dedo

El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Oliver Kahn, descartó un posible fichaje de Cristiano Ronaldo, sobre el que habían circulado rumores, y dijo que una operación así no cuadraría con lo que el calificó como la "filosofía" del club bávaro. "Pese a todo lo que admiro a Cristiano Ronaldo como uno de los más grandes, su fichaje no sería acorde con nuestra filosofía", dijo Kahn en declaraciones a la revista "Kicker".





El nombre de Cristiano empezó a relacionarse con el Bayern desde que pidió salir del Manchester United. El Bayern le permitiría al astro portugués jugar la Liga de Campeones y el Bayern podría compensar la posible salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, hay una serie de factores que imposibilitan el fichaje. En primer lugar, Cristiano tiene 37 años y el Bayern no acostumbra a incorporar jugadores que estén al final de su carrera.



Por otra parte, una llegada de Cristiano a Múnich sacudiría la estructura salarial del club y además implicaría también hacer cambios radicales en los planteamientos tácticos puesto que el portugués no está acostumbrado a la disciplina defensiva que exige Julian Nagelsmann a sus hombres de ataque.



En los últimos días el director deportivo Hasan Salihamidzic fue abordado en una calle de Múnich por seguidores que le preguntaron directamente si Cristiano vendría finalmente a Múnich a lo que les respondió con un lacónico "no". Los rumores habían despertado alguna expectativa y dentro de los partidarios de un posible fichaje estaba una vieja gloria del club como Lothar Matthäus que dijo que la presencia de Cristiano en el Bayern tendría "encanto".



EFE