Jugadores darían paso al frente en crisis: rebajar sueldos para ayudar

La pandemia del coronavirus covid-19 es un escenario tan impensado que cada nueva cosa que genera más incertidumbre. El avance de la enfermedad es implacable y las necesidades de salud han acabado desplazando todos los demás asuntos, incluso el fútbol.

Y en medio de la crisis, con todos los torneos de fútbol del mundo suspendidos y sin garantía de llegar a terminarse en la actual temporada, muchos anticipan una crisis económica sin precedentes que arrastraría incluso a una industria tan poderosa como la del balompié.



Por eso desde ahora, a pesar de no tener competencia, los directivos trabajan en posibles medidas para evitar un colapso. Y entre ellos, los grandes protagonistas, los futbolistas, se plantean hacer sacrificios económicos para dar una mano en la crisis.



Es así como, según el diario alemán Bild, los jugadores y directivos del Bayern Múnich se reducirán un 20 % el sueldo con señal de solidaridad en medio de la crisis del coronavirus y para evitar recortes en el personal.



Dice la fuente que la decisión fue adoptada en común entre la presidencia, encabezada por Karl-Heinz Rummennige, el director deportivo, Hasan Salihamidziz, y algunos representantes de la plantilla, como el capitán Manuel Neuer, Thomas Müller, David Alaba y Thiago. Puede ser la ruta que amrque als decisiones de otros clubes y jugadores con grandes salarios en la Bundesliga, un escenario que aun no se toca oficialmente pero se está considerando.



Es la misma realidad que se vive en en España, aunque la asociación de futbolistas aun tiene reparos, derivados de que los jugaodres, por ejemplo, no dejan de trabajar en estos días y no son responsables de la falta de competencia. Sin embargo, según medios como COPE, avanzan los diálogos entre clubes y jugadores para hacer rebajas salariales que eviten esa misma ola de despidos e incumplimientos que seguramente vendrá cuando la pandemia permita ir recuperando la normalidad.

💥 Informa Juan Antonio Alcalá



🤝 Acuerdo entre @LaLiga y @afefutbol para que si no se juega ningún partido más los jugadores se bajen el salario un 10%



🔙 Si @LaLiga vuelve la AFE acepta jugar cada 48h pero los jugadores ganarán entre un 15% y un 20% más



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/thv3aOjU7a — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 24, 2020

Inglaterra es otro de los países que considera las rebajas salariales como una medida para salvar, especialmente a los clubes más chicos, de una debacle. El asunto es que allí la gran fuente de ingreso son los derechos de televisión, que cubren todas las divisiones profesionales con millonarias sumas, pero sin competencia no hay qué transmitir y el gran temor son demandas millonarias que condenen a los más débiles económicamente.



El sindicato, según diarios como The Mirror y The Sun, no se opone a la medida en consideración a la gravedad de la situación.