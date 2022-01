¡Saltan las alarmas! Estrella del Bayern sufre problema cardiaco

Cada vez es más preocupante lo que ocurre con los futbolistas y los problemas cardiacos. Desde el retiro obligado de Sergio Agüero por una arritmia, todos los clubes revisan al detalle la salud de sus jugadores y no pocas veces se encuentran con sorpresas.

El turno de la preocupación es ahora para el Bayern Munich, que ha informado oficialmente de una inesperada novedad: la baja de una de sus estrellas.



El propio técnico Julian Nagelsmann ha explicado la situación de Alphonso Davies, de 21 años, quien ha sido obligado a dejar de entrenar después de descubrirse que sufre una leve inflamación del corazón.



"“(El jueves), durante nuestro examen de seguimiento que hacemos con cada jugador que ha tenido Covid-19, detectamos signos de miocarditis leve, una inflamación del músculo cardíaco. Ha dejado de entrenar por ahora, por lo que no estará disponible para nosotros durante las próximas semanas", dijo el DT..



Y añadió: "esta miocarditis no es demasiado dramática según la ecografía, sino más bien signos de una inflamación. Sin embargo, necesita sanar y eso sin duda llevará algún tiempo”.



Vale recordar que el joven (21 años) no juega con el Bayern Munich desde el 17 de diciembre, después de que dio positivo por Covid-19. De hecho, nueve jugadores del equipo dieron positivo luego de las vacaciones de invierno de la Bundesliga.



Ahora la preocupación es para Canadá, pues se trata de la ausencia de su estrella más destacada cuando faltan solo 15 días para una nueva jornada de las Eliminatorias de la Concacaf.