¡Vestido de mujer! El video de TikTok que colmó la paciencia con Gotze

El futuro de Mario Gótze está lejos del Borussia Dortmund. Con casi 28 años, el jugador deberá buscar su tercer equipo como profesional, luego de haber hecho toda su carrera entre el Dortmund y el Bayern Múnich.

Según han informado en los medios europeos, antes de que empezara el confinamiento por cuenta del covid-19, en el club analizaban la opción de renovarle, pero lo sucedido en el tiempo de cuarentena no gustó en absoluto.

En ese tiempo, Gotze estuvo compartiendo con su esposa Ann-Kathrin, grabaron varios videos y compartieron muchas imágenes de su tiempo en pareja. Uno de ellos terminó con el futbolista vestido de mujer.

Bild, uno de los medios más importantes de Alemania, explicó que este TikTok publicado junto a su novia fue el detonante. En el Borussia creyeron que ya se volvió más importante su estilo de vida y sus redes, antes que su carrera futbolística.

Pues esa actitud, y en especial ese video, parece que no le gustó a los directivos del equipo alemán, quienes ya anunciaron que no le renovarán el contrato. Para ellos, el jugador está más concentrado en su vida dentro de las redes sociales que en la actualidad futbolística, pues el nivel ha bajado notablemente y actualmente no es de los jugadores principales de la plantilla que pelea por el título de la Budesliga.