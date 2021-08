Haaland y diez más: salvó la agónica victoria de Borussia Dortmund

Un gol en la prolongación del noruego Erling Haaland permitió al Borussia Dortmund lograr un agónico triunfo (3-2) sobre el Hoffenheim, en un encuentro que parecía abocado al empate, tras igualar la contienda los visitantes con un tanto del israelí Munas Dabbur en el último minuto del tiempo reglamentario.

Pero si algo demostró este Dortmund, que volvió a evidenciar los mismos problemas defensivos que ya le lastraron la temporada pasada, es que es un equipo con una pegada descomunal. Una voracidad ofensiva que encarna como nadie el delantero noruego Erling Haaland, que sumó su tercer tanto en las tres jornadas que se han disputado hasta el momento de la Bundesliga.



Y eso que Haaland no tuvo uno de sus mejores días. De hecho, el joven internacional noruego pareció, al menos en la primera mitad, más empeñado en mostrar su faceta de asistente, con dos magníficos pases al estadounidense Giovanni Reyna y Marco Reus.



Poco más hizo Haaland, que apenas pudo rematar a portería y cuando lo hizo fue siempre en forzadas posiciones que hicieron imposible el gol. Pero con el noruego sobre el terreno de juego ningún rival puede estar tranquilo, como comprobó este viernes el Hoffenheim, que parecía haberse hecho acreedor a un más que merecido empate tras igualar hasta en dos ocasiones el marcador.



Sin embargo, Erling Haaland no estaba dispuesto a que el Borussia Dortmund, que ya cayó (2-1) la pasada jornada ante el Friburgo, encadenase un nuevo tropiezo.



Lo dejó claro a los 91 minutos al enviar a la red un balón rechazado por el portero Oliver Baumann, que logró impedir con dos soberbias paradas que los remates de Julian Brandt y Youssoufa Moukoko acabaran en gol, pero no pudo evitar pese a su estirada que el violento remate de Haaland de convirtiese en el definitivo 3-2.