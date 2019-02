Bayern visita al Leverkusen: ¿Finalmente James volverá a ser titular?

Bayern Múnich visita al B. Leverkusen este sábado (9:30 a.m. hora colombiana) con la misión de no ceder en la cacería al líder Borussia Dortmund.

La duda es si esta vez, por fin, tendrá más protagonismo el colombiano James Rodríguez, quien apenas ha contado para el técnico Niko Kovac en los compromisos del mes de enero.



El club busca su octava victoria consecutiva en Bundesliga.



El jugador está físicamente apto y con ganas de responder al reto que le plantearon el DT y el director deportivo y con la motivación de haber recibido un respaldo del director del club, Karl-Heinz Rummenigge en las últimas horas.





La gran novedad del Bayern será la ausencia del arquero Manuel Neuerpor una lesión en su dedo pulgar derecho. "El capitán del Bayern se lesionó en el pulgar derecho durante el entrenamiento de este viernes y se quedará en Múnich", señaló el club antes de viajar a Leverkusen,



Tampoco estarán por lesión Arjen Robben, Franck Ribéry y Corentin Tolisso.



En Leverkusen los ausentes son Panagiotis Retsos y Joel Pohjanpalo.



Partidos de Bundesliga este fin de semana:



Sábado:

Hoffenheim vs. Fortuna Dusseldorf

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

Eintracht Fráncfort vs. Borussia Dortmund

Hertha Berlín vs. Wolfsburgo

Núremberg vs. Werder Bremen

Schalke vs. B. Moenchengladbach



Domingo:

Augsburgo vs. Maguncia

Stuttgart vs. Friburgo