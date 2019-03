¿David contra Golliat? Friburgo espera al Bayern, con James disponible

El técnico del Bayern Múnich, Niko Kovac, tiene a toda su plantilla disponible para el duelo de este sábado, en casa del Friburgo (9:30 a.m. hora colombiana), incluyendo al colombiano James Rodríguez.

Aunque el DT advierte que será un duelo complicado y que muchos sufren contra Friburgo, la realidad es apabullante: "Bayern se impuso en 13 de sus últimos 14 compromisos ligueros y visita al SC Freiburg como el mejor de la competición a domicilio. Además, las recientes cifras goleadoras del Rekordmeister son apabullantes: 17-1 en las tres últimas jornadas", publicó el club en su página web.



La pausa de selecciones fue aprovechada por el DT para trabajar con los no convocados, entre ellos Müller, quien seguramente irá en lugar de James este sábado.



"El grupo de trabajo ha sido más grande de lo habitual, así que hemos podido entrenar de forma diferente a cuando tenemos pocos jugadores. Hemos trabajado muy bien durante diez días. Los jugadores están listos, frescos, con ganas, quieren volver a jugar", declaró.



Las bajas siguen siendo Arjen Robben, Alphonso Davies y Corentin Tolisso.



La idea es sumar de a tres puntos y no darle ventaja al Dortmund, gran rival por el título de Bundesliga. "Queremos ganar en Friburgo y ampliar nuestra racha", anunció el capitán, Manuel Neuer. "Creo que hemos ganado confianza en liga".



¿El futuro? No se habla de eso en la sede del Bayern. Para James, ahora mismo, solo está claro el presente...