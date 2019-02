Pocas emociones: con James en cancha, Bayern Múnich ganó 1-0 de local

El conjunto bávaro recibió la visita de Hertha Berlín, equipo que fue un equipo bastante complicado en el transcurso del partido. El partido se disputó en el estadio Allianz Arena por la fecha 23 de la Bundesliga. El partido terminó 1-0 a favor del local.

Bayern Múnich, después del exigente partido frente a Liverpool, mostró el desgaste en este partido. El encuentro estuvo movido, con varias chances de gol, pero al equipo de Niko Kovac le sigue haciendo falta más intensidad de juego, debido a que se ve un equipo con pocas ideas.



La primera parte fue para Hertha Berlín, tanto así que el conjunto bávaro sacó dos chances de la línea del arco protegido por Manuel Neuer. Por su parte, James Rodríguez fue más incisivo cuando jugó por el sector izquierdo, en el que pudo enviar un par de buenos pases en zona de definición. Sin embargo, fueron pocos chispazos del jugador colombiano.



El equipo visitante, tuvo dos chances bastantes claras en el arco de Neuer. La primera oportunidad fue por medio de Salomon Kalou al minuto 27, quien definió entre las piernas del arquero y luego salvó providencialmente Jérôme Boateng. El club de Berlín generó más fútbol pero no pudo concretar.



El conjunto bávaro se vio con poca creació de juego a pesar de tener jugadores con muy buen pie. Joshua Kimmich tuvo la chance más clara al minuto 14 donde disparó por fuera del área y el tiro se fue apenas desviado, cabe resaltar que en esta jugada, pudo haber dado un pase a James, quien se encontraba en mejor posición para anotar.



El segundo tiempo con la entrada de Thiago Alcántara, se vio con mejor manejo de balón, pero siguió siendo un equipo previsible. Sin embargo, James con su calidad para pegarle a la pelota, envió un extraordinario tiro de esquina para que Javi Martínez aprovechara la salida en falso de Rune Jarstein y pusiera el 1-0 al minuto 62 del encuentro.



Hertha en periodo complementario salió más apagado, no manejaron la misma intensidad de la primera parte. No obstante, Joshua Kimmich se vistió de héroe y sacó un tiro de Davie Selke de la raya al minuto 55.



El partido dejó un sinsabor por el rendimiento de Bayern Múnich, sin embargo el equipo bávaro igualó parcialmente a Borussia Dortmund en la tabla de posiciones. El equipo de Lucien Favre jugará mañana frente a Leverkusen y dependiendo del resultado se sabrá como quedan en la clasificación.