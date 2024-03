Bayern cayó en el clásico con Dortmund y se va despidiendo del título

Bayern Múnich quedó prácticamente fuera de la contienda de la Bundesliga luego de que Borussia Dortmund le ganara el clásico alemán este sábado. El conjunto bávaro cayó 0-2 en casa con goles de Karim Adeyemi y Julian Ryerson.



En la primera parte, Borussia Dortmund sorprendió a todos en el Allianz Arena y antes de los diez minutos de juego, el cuadro amarillo se fue arriba con Karim Adeyemi que tras un gran toque de su equipo, recibió de Julian Brandt y definió de zurda para vencer a Sven Ulreich que alcanzó a tocar el balón.



Sobre el 25’, el Dortmund tuvo otra chance de aumentar el marcador con Niclas Fullkrug en un remate de derecha desde el borde del área que atajó el arquero Ulreich.

Hacia el 34’, Thomas Müller intentó una importante chance para el Bayern en una jugada en donde el atacante sacó un remate de cabeza que apenas salió desviado por el arco del Dortmund.



En el 43’, Brandt tuvo otra chance para el Dortmund en una jugada en donde el volante intentó sorprender con un derechazo desde fuera del área.



Ya en la segunda parte, Alphonso Davies casi coloca la igualdad con un remate de derecha que se fue cerca al arco custodiado por Alexander Meyer. Hacia el 57’, Mats Hummels lo intentó con con un remate cerca al área que atajó Ulreich sin mucho peligro.



Después de varias chances del Bayern que no fueron a arco, Borussia Dortmund pondría el segundo hacia el 82’ con Julian Ryerson en una gran combinación en ataque que comenzó por izquierda, pasó por Sebastién Haller y el delantero se la dio a Ryerson que resolvió de gran manera.



Bayern le puso suspenso a las cosas con Harry Kane. El inglés recibió un gran centro de Noussair Mazraoui y remató de cabeza para poner el descuento en el clásico. No obstante, todo fue invalidado por fuera de lugar.



Con el triunfo, el Bayern quedó a 13 puntos del Bayer Leverkusen y prácticamente le dice adiós al torneo alemán después de ganarlo por once años consecutivos.