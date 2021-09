Bayern Múnich ganó, pero Pavard se fue expulsado por patada durísima

Bayern Münich no para de ganar en la Bundesliga. Este viernes venció 1-3 al colista Fürth, en un partido en el que el equipo bávaro tuvo que jugar en inferioridad numérica más de 40 minutos por la expulsión de Benjamin Pavard.



Robert Lewandowski no marcó, pero la victoria del cuadro bávaro no estuvo en peligro en ningún momento tras haber acumulado una renta suficiente en la primera parte.

El Bayern se encontró con un rival luchador, que empezó apostando por intensidad en la marca en las dos mitades y apoyado por su público, que celebraba cada balón ganado como si fuera un gol.



En el minuto 4 llegó la primera alarma, con un remate ligeramente desviado de Goretzka desde la frontal del área. Poco después, un saque de esquina a favor del Fürth generó júbilo y el equipo se subió unos minutos a la ola de entusiasmo que venía de la tribuna, empezó a presionar alto y al final terminó siendo castigado.



El cuador que ahora dirige Julian Nagelsmann se escapó de la presión y el balón terminó llegando a Alphonso Davies, que, con mucho espacio por delante, sacó provecho de su velocidad y lanzó un centro a Thomas Müller, que marcó con un remate con la zurda en el minuto 10.



El Fürth trató de seguir ejerciendo resistencia a base de despliegue físico, pero el Bayern se fue apropiando del partido y el segundo gol llegó en el minuto 31, con un remate raso de Joshua Kimmich desde fuera del área tras una buena jugada de conjunto. En el minuto 40, Robert Lewandowsky, de espuela tras un saque de esquina lanzado por Kimmich, estrelló el balón contra el larguero.



Al final del primer tiempo hubo una buena aproximación del Fürth cuando Nielsen prolongó de cabeza un saque de esquina al segundo poste sin encontrar un compañero que rematara.



Al comienzo de la segunda parte, en el minuto 48, el multicampeón alemán se quedó con 10 hombres al ser expulsado Benjamin Pavard por una falta contra Julian Green.



La expulsión pudo dar opciones al Fürth, que hizo esfuerzos para aprovechar delante su superioridad numérica, pero en el minuto 68 llegó la sentencia cuando Sebastian Griebeck marcó en propia al tratar de impedir un remate de Lewandowski tras una falta lanzada por Kimmich desde la derecha. En el minuto 88, Cedric Itten marcó de cabeza para el Fürth a centro de Timothy Tillmann desde la derecha.



Así fue la entrada de Pavard que puso en aprietos al vigente campeón de la Bundes: