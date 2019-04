Tras tropezar en la Bundesliga, Bayern piensa en la Copa de Alemania

El colombiano James Rodríguez sería titular este miércoles en el partido en el que el Bayern Múnich recibirá al Heidenheim por los cuartos de final de la Copa de Alemania, conocida como la DFB Pokal. El encuentro se jugará a las 11:30 de la mañana, hora colombiana. Luego de empatar contra Friburgo el pasado sábado, en juego que cedió terreno en la lucha por la Bundesliga con el Dortmund, el cuadro bávaro se concentra en el otro campeonato.

Y es que esta será una semana decisiva para el equipo dirigido por Nico Kovac, pues a este encuentro de cuartos de final de Copa le seguirá el partido contra el Borussia Dortmund, en el que se juega el título de la Bundesliga.



"Todos estamos muy concienciados para esta semana", dijo Kovac en rueda de prensa. El entrenador del Bayern prefirió dejar atrás lo que significó el empate contra Friburgo el pasado fin de semana. "Lamentablemente, no pudimos jugar el partido como me lo había imaginado. Pero, eso no significa que la semana no pueda terminar bien".



Ante la importancia de este encuentro de Copa, contra el Heidenheim, el equipo más antiguo del fútbol alemán, que actualmente juega en la segunda división, Kovac utilizaría una nómina con la mayoría de sus jugadores titulares pues mira en primer lugar al partido de Copa ya que eel Dortmund "viene después".



El técnico croata tiene bajas para estos encuentros decisivos: "El miércoles no cuento con Arjen Robben y Alphonso Davies". Las participaciones de Manuel Neuer y David Alaba, que no jugaron en Friburgo por problemas musculares, son un interrogante. "Ambos no han entrenador hoy, están en el camino de la recuperación, pero no hay más", confesó Kovac. El croata asume que "será Ulreich" el que se ponga bajo los tres palos el miércoles.



La noticia positiva es la buena recuperación de Corentin Tolisso, durante las últimas dos semanas, tras su lesión de ligamento cruzado anterior en septiembre pasado. "Coco está dando grandes pasos", explicó su entrenador. "No tiene ningún problema, la rodilla está en perfecto estado". Tolisso, con el beneplácito de los médicos, deberá dar luz verde: "Espero que pueda jugar en lo que queda de temporada", dijo Kovac.