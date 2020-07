Con novedades y algunas dudas, Bayern Múnich retomó actividades

El Bayern Múnich se presentó este jueves reforzado por la presencia de Leroy Sané, su fichaje estrella para la próxima temporada, mientras sigue la incógnita sobre el futuro del español Thiago Alcántara, al que algunos medios sitúan en el Liverpool.



"Con Leroy tenemos a un jugador que marca las diferencias en su forma de jugar", afirmó el exportero y ahora miembro de la presidencia del Bayern, Oliver Kahn, respecto al exjugador del Manchester City.

El presidente de la entidad, Karl-Heinz Rummenigge, apuntó que el fichaje responde al "deseo expreso" del entrenador, Hansi Flick, para deshacerse luego en elogios respecto a sus cualidades.



Mucho menos explícito fue Rummenigge respecto a Thiago, sobre el que afirmó no haber mantenido "hasta hoy" contacto alguno con otro club, para añadir que no tiene conocimiento de si éste "ha arreglado ya sus cosas" con ese "posible interesado".



Thiago tiene contrato con el Bayern hasta el final de la próxima temporada. Rummenigge admitió que el centrocampista español tiene intención de hacer "algo nuevo en su carrera". Pero no rehuyó concretar más. El popular diario "Bild" afirmaba hace unos días que el pase de Thiago al Liverpool está casi decidido, por determinación de su técnico, Jürgen Kloop.



