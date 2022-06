No les sirve nada: Bayern vuelve a cerrarle la puerta a Lewandowski

No les sirve nada. Esa es la conclusión sobre la actitud de Bayern Munich, que se ha enfrascado en una agria disputa con Robert Lewandowski, cuyo deseo es salir de inmediato del club, aunque le quede un año más de contrato.

Según informa el diario Bild, el club ha rechazado la tercera oferta que le ha hecho el FC Barcelona por el polaco, una propuesta de 40 millones de euros fijos más cinco millones en variables.



Según lo que se dice en la prensa catalana, este nuevo portazo casi estaba en los planes pues los alemanes no han querido contemplar ninguna opción que esté por debajo de los 50 millones, una cifra, que dicho sea de paso, parece demasiado alta por un jugador que en agosto cumplirá los 34 años y que, más allá de su efectividad goleadora, podría obligar al jugador incluso a tomar medidas legales, que la FIFA bien podría aprobar para proteger sus derechos.



Lo bueno es que, tras coincidir con Xavi en Ibiza, el atacante contaría con el respaldo de la dirección deportiva culé, que no está dispuesta a perder la pelea y de hecho ha subido dos veces ya su oferta.



Llama la atención que los bávaros se llevaran Sadio Mané (30 años) por 34 millones de euros, un delantero muy comparable con Lewandowski, pero que se nieguen reiteradamente a dejar salir al polaco a pesar de tener una buena oferta sobre la mesa. Sí, es cierto que todos preferirían evitar un pleito, pero también lo es que todos conocen sus opciones legales y, de no llegar a un acuerdo, los tribunales serán inevitables.