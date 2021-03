Curioso y efectivo método: 'Guardiola nos dio una patada en el c...'

Thomas Müller ha logrado resumir, probablemente con término poco ortodoxos pero muy muy precisos, lo que hace Pep Guardiola en los equipos a donde llega y el secreto final para conertirlos en campeones.

Con su habitual franqueza, una de las insignias del Bayern Múnich, campeón de Champions League, contó lo que ocurrió a la llegada del español al banquillo alemán, en 2013.



"Jupp Heynckes se había retirado y Pep lo intentó todo para tener éxito. Así que no tuvimos tiempo de descansar en nuestras victorias, porque Guardiola nos dio una patada en el culo en cada sesión de entrenamiento, ya que quería mostrar a todo el mundo que en la nueva Liga podría hacerlo de nuevo", reveló Müller en entrevista con el Daily Mail.



"Pep Guardiola siempre tenía un plan con nosotros, y después de 10 minutos, teníamos cuatro o cinco planes diferentes más, él lo cambiaba todo. Observaba al rival y pensaba: 'Oh, mi primer plan no era lo suficientemente bueno' o 'mi primer plan no funcionó'", confesó.



Por eso a Müller no le extraña el éxito del Manchester City bajo su dirección ni tampoco el favoritismo que tiene en la Champions: "no sé la situación ahora mismo en el City, pero en nuestros tiempos, Guardiola decía: 'Te llevaré hasta el área y después tienes que mostrarme tu talento y tu sentimiento'. Así que planifica y prepara todo hasta unos 20 metros delante de la portería... Allí teníamos a jugadores como Ribery, Robben, Mario Gómez, Mandzukic, Goetze, yo mismo, Douglas Costa... y decía: "los llevo hasta ahí y luego tienen que hacer el resto del trabajo'".



El talento, que hace siempre la diferencia, es también la clave del método Guardiola. Porque al final, el fútbol, más que de los entrenadores, es de los futbolistas...



"En los dos últimos años, el Liverpool fue increíble. Pero normalmente un buen equipo con Pep Guardiola gana la Liga, seguro. La forma en que prepara a sus equipos, los partidos contra conjuntos menores, es el mejor. Pero cuando dos clubes top juegan entre sí, la diferencia no es lo suficientemente grande como para dejar de lado los detalles", dice Müller.



Para Müller, no hay problema con el estrés. De hecho, es casi adictivo cuando se hace parte de uno de los grandes equipos del mundo: "normalmente digo que envejeces tres años en un año jugando en el Bayern. La intensidad es muy alta, por supuesto también con los medios. Cada partido amistoso que jugamos se ve por la televisión alemana, así que no tienes tiempo para relajarte. Cada vez que haces un pase equivocado o un mal tiro, todos dicen: '¡Oooh... Müller no está jugando bien!' Es estresante, pero me encanta".