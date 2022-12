Lesión de Neuer abre los ojos: Bayern piensa en arquero revelación

El Mundial empieza a hacer de las suyas y varios clubes del mundo ya se habrían fijado en grandes jugadores para armarse de la mejor manera. En este caso, se habla de la posibilidad que tiene el Bayern de Múnich en llevarse a uno de los arqueros revelación en el Mundial. Pues, que haya esa competencia de talla global, es sin duda alguna, un incentivo para cualquier equipo en pensar en fichajes atrayentes.

De acuerdo con el medio alemán TZ, Oliver Kahn estaría viendo a dos arqueros por la lesión de Manuel Neuer. Un golpe que lo sacará de todo lo que resta de la temporada y se prenden las alarmas en el Bayern de Múnich que busca a grandes jugadores en esa posición, y utilizará el plus del Mundial para pesar en la portería. En su carpeta, pretenden a Dominik Livakovic, pero la otra revelación no podía quedarse afuera.



Así las cosas, el arquero Yassine Bounou de Marruecos, se unen a ese selecto grupo de jugadores que custodian el pórtico y que son deseados por grandes equipos como el Bayern de Múnich. Sus atajadas en la Copa del Mundo lo hacen uno de los más pretendidos y el cuadro bávaro quiere dar un golpe llevándose al del Sevilla con el objetivo de resguardar esa zona que no tendrá al capitán, Manuel Neuer por una rotura tibial que sufrió esquiando.



Dominik Livakovic, Yassine Bounou y Alexander Nübel son los deseos del Bayern de Múnich que tiene a un experimentado en la posición como director general y ha tomado mucha fuerza estos tres nombres. Lo de Livakovic y Bounou se da en medio de un gran Mundial que ambos están teniendo en Qatar.