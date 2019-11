La baraja de candidatos del Bayern para reemplazar al impopular Kovac

El despido del técnico Niko Kovac, producto de la goleada que encajó el Bayern contra 5-1 en su visita al Eintracht Frankfurt... Da la casualidad que fue de ese equipo de donde salió el croata con destino a la casa roja...

En fin, ya no está más y es ahora cuando empiezan a conocerse intimidades de su última charla técnica filtrada por el diario Bild, en la que entre otras cosas le apuntó a Thiago, a quien le habría dicho "no hagas magia", o al expulsado Boateng, a quien le habría exigido "tienes que aprender a ser más inteligente".



Total, ya todo es anécdota y ahora la misión es encontrar un entrenador con pergaminos y disponibilidad inmediata, que tome el grupo probablemente tras la pausa de invierno de la Bundesliga.



En ese rubro se perfilan tres nombres: Jose Mourinho, Massimiliano Allegri y Erik ten Hag. Por los dos primeros hablan sus conquistas: Mourinho, 'The Special One', atesora 25 coronas, incluyendo dos Champions y títulos ligueros en 3 de las 5 grandes de Europa y Allegri es multicampeón de Italia con Juventus y Milán y finalista de Champions. Ten Hag, por su parte, es el artífice del milagro del Ajax de Holanda, campeón de Liga y Copa locales y smifinalista de Champions con una plantilla extremadamente joven, y además ya dirigió en Bundesliga II.







Aunque muchos pensaron en Julian Nagelsman, quien sonaba antes que Kovac y sería una apuesta a futuro pues apenas tiene 32 años, acaba de firmar un acuerdo a largo plazo con Leipzig ante la indecisión de la cara roja.



Así estaría entonces la baraja de candidatos para enero. Pero la emergencia la cubriría, en calidad de encargado, Hansi Flick, quien fuera asistente de Joachim Löw en la selección alemana durante ocho años (de 2006 hasta 2014) y ex DT del Hoffenheim durante cinco temporadas. Llegó en el pasado verano al equipo de Munich y se dice que el vestuario le profesa mucho respeto. Será él quien dirija en el duelo del miércoles próximo contra Olympiakos y el sábado, en el clásico alemán contra el Dortmund.