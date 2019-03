Jornada vibrante en la Bundesliga: Bayern Múnich va por el liderato

Este fin de semana se disputa la fecha 25 de la Bundesliga en la que la atención se la llevan los partidos que disputarán como locales el sábado el Bayern Múnich contra el Wolfsburgo y el Borussia Dortmund contra el Stuttgart. El Dortmund, que llegó a tener nueve puntos de ventaja en el primer lugar, sigue líder, pero ahora con los mismos puntos que el Bayern y además solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos. Por su parte, el Bayern de Niko Kovac, viene tras cuatro victorias consecutivas y espera un nuevo traspié del cuadro amarillo para ser el único líder.

El rendimiento de las últimas jornadas, con un Bayern claramente en alza y un Dortmund que ha perdido la regularidad que mostró en la primera parte de la temporada, habla claramente a favor de los bávaros.



Con respecto a los partidos del sábado, sobre el papel el Dortmund tiene el rival más débil ya que el Stuttgart está en plena lucha contra el descenso mientras que el Wolfsburgo está metido en la pelea por la clasificación a las competiciones europeas. Sin embargo, en esta temporada el Dortmund se ha dejado puntos con frecuencia ante equipos de la parte baja de la tabla.



La primera derrota la encajó contra el Fortuna Düsseldorf, que en ese momento era colero aunque después ha tenido una remontada, y la segunda, la semana pasada, ante el Augsburgo que está metido en la lucha por la permanencia. El Bayern encontró la estabilidad defensiva que extrañó en la primera parte de la temporada, lo que en buena parte ha sido atribuido al regreso de Javi Martínez a la formación titular.



En el último partido, en el que goleó a domicilio al Borussia Mönchengladbach por 1-5, puso a funcionar su maquinaria ofensiva de una forma que no lo había hecho hasta ahora en esta temporada.



El tercer clasificado, el RB Leipzig, que está nueve puntos por debajo del Bayern y del Dortmund, recibe al Augsburgo mientras que el cuarto, el Gladbach, visita a Maguncia con la obligación de ganar pues el Eintracht Fráncfort le está pisando los talones y puede sacarlo de las casillas que dan la clasificación a la Liga de Campeones.



El Eintracht visita el lunes al Fortuna Düsseldorf, que viene de golear al Schalke a domicilio por 0-4 y ha puesto tierra de por medio frente a los puestos de descenso. El siguiente es el programa completo de la jornada, con horarios de Colombia.



Viernes: Werder Bremen-Schalke (2:30 p.m.).



Sábado: Bayern-Wolfsburgo, Borussia Dortmund-Stuttgart, RB Leipzig-Augsburgo y Friburgo-Hertha (9:30 a.m.)- Mainz-Borussia Mönchengladbach (12:30 p.m.).



Domingo: Hoffenheim-Núremberg (9:30 a.m.) y Hannover-Bayer Leverkusen (12:00 m).



Lunes: Fortuna Düsseldorf-Eintracht Fráncfort (2:30 p.m.).