Así se defiende Bayern Múnich ante las críticas por los pocos fichajes

Karlheinz Rummenigge, alto directivo del Bayern Múnich le salió al paso de las críticas por el escaso movimiento del club bávaro en el mercado de fichajes y recordó que el plazo para traspasos no se cierra hasta el 2 se septiembre. "Sé que la impaciencia es una virtud de la opinión pública. Pero me permito recordar que el mercado está abierto hasta el 2 de septiembre", dijo hoy Rummenigge en conferencia de prensa.

Según Rummenigge, los responsables, y en especial el director deportivo, Hasan Salihamidzic, están trabajando intensivamente de para adquirir nuevos refuerzos. "Hasta el momento no ha habido un fichaje que genere un efecto dominó en el mercado y eso es lo que se está esperando en toda Europa. Cuando eso ocurra seguirán otros fichajes y nosotros estamos en buena posición. Dinero tenemos suficiente", explicó.



Según Rummenigge, pese a las discusiones que hay en los medios, en la cúpula no hay nerviosismo alguno sino plena confianza en que habrá un equipo competitivo para las tres competiciones que jugará el Bayern.



"Hemos traspasado un titular del equipo de la última temporada. Ningún otro titular se irá. Les puedo decir a nuestros seguidores que no tienen que temer que tengamos un equipo capaz de ser campeón por octava vez consecutiva y que tenga un buen papel en las otras competiciones",



Hasta ahora el Bayern sólo ha realizado los fichajes de Lucas Hernçandez, Benjamin Pavard y Jan Fiete Arp pese a que en primavera el presidente del club, Uli Hoeness, había anunciado el más grande programa de inversiones de la historia del Bayern. "En cierto modo los hechos le dan la razón a Uli. Hemos gastado ya 118 millones de euros y vendrán más fichajes", dijo Rummenigge.