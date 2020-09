Bundesliga para Colombia: así podrá disfrutarla completamente gratis

Este miércoles, los aficionados de la Bundesliga en Colombia y Sudamérica recibieron una noticia excelente: el campeonato alemán podrá disfrutarse en vivo y completamente gratis.

‘OneFootball’ se encargará de llevar los partidos del Bayern Múnich, Borussia Dortmund y compañía a los hogares sudamericanos, exceptuando a Brasil.

🚨 ¡Grandes noticias para los fans del fútbol en Sudamérica!



A partir de ahora emitiremos todos los partidos de la temporada 2020/21 de la 🇩🇪 Bundesliga EN VIVO y GRATIS en ...



Argentina 🇦🇷

Bolivia 🇧🇴

Chile 🇨🇱

Colombia 🇨🇴

Ecuador 🇪🇨

Paraguay 🇵🇾

Peru 🇵🇪

Uruguay 🇺🇾

Venezuela 🇻🇪 — OneFootball (@OneFootball) September 30, 2020

Robert Klein, director ejecutivo de Bundesliga International, aseguró al respecto: “Que más aficionados experimenten y disfruten del fútbol rápido y caracterizado por el ataque de la Bundesliga y la base de suscriptores altamente comprometidos de OneFootball ofrece esa audiencia en toda Sudamérica”.



Por su parte, el director ejecutivo de la aplicación destacó: “Nuestra nueva asociación con Bundesliga International continúa con nuestra misión de democratizar el fútbol, ya que ahora OneFootball retransmitirá en directo una de las ligas de fútbol más emocionantes del mundo directamente a los aficionados de forma gratuita en toda Sudamérica”.



Recordemos que Fox Sports dejó de transmitir los partidos del fútbol alemán.



¿Cómo ver los partidos de la Bundesliga 2020-21?

​Los aficionados deberán simplemente descargar la aplicación ‘OneFootball’, gratuita en iOS y Android, encontrar el partido que se disputa en directo y ya está. Así de sencillo.



Vale la pena recordar que solo se podrán ver los partidos en dispositivos móviles (celular, tablet, iPad, etc). De momento el servicio no está disponible para televisión.

El partido que dará pie a esta novedosa iniciativa será Bayern vs Borussia Dortmund, válido por la Supercopa de Alemania 2020.