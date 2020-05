Borussia Dortmund no afloja: gana de visitante y persigue al Bayern

Borussia Dortmund no pestañea en el regreso de la Bundesliga: gana, se mantiene a un punto del Bayern, que jugaba a segunda hora, y mete presión. Hace lo suyo.

La víctima de turno fue el Wolfsburgo, que luchó en el inicio de cada tiempo para hacer respetar la casa, pero acabó perdiendo contra un visitante paciente para llegar al gol y letal en el contragolpe.



Wolfsburgo apostaba por el cero con descaro mientras Dortmund asumía el control, con Sancho y Goetze suplentes en la tribuna vacía y el eco de las indicaciones como gran aporte de emoción.



Y parecía de todo menos un partido de Bundesliga: en la primera media hora prácticamente no hubo remates a ninguna portería y el juego se controlaba bien por las bandas, con una exitosa estrategia de marca en zona sobre Haaland que básicamente lo desconectó.



Se agrupaba todo el equipo local en su zona, con el permanente riesgo de que un error lo desarmara todo, tal como ocurrió a los 31 minutos: abrió el juego por derecha el visitante y frente al área armó un toque entre seis jugadores, hasta que el belga Hazard encontró el espacio, entró al área y metió un centro que se le pasó a Haaland pero no a Guerreiro. Primera opción de gol y a celebrar el 0-1. Ahora sí, era un partido de Bundesliga.



Se perdió un poco el libreto de Wolfsburgo y estuvo cerca del segundo el Dortmund, que entendió que era con toque y pase y no juego vertical como haría daño. Pero se acabó el tiempo.



En el complemento, al 47, apareció 8 con sorpresa para aprovechar la lentitud en el regreso de Dortmund, pero le faltó una pizca dirección al remate. Primer intento local y metió miedo. Al 61 de nuevo lo intentó de afuera Steffe pero el arquero respondió bien. Y los de amarillo no volvían del descanso… aparentemente.



Sería el recién llegado Sancho quien despertaría a los suyos, que habían perdido la pelota, y a los 78 quebró el molde por segunda vez, gran contragolpe, miraba al portero mientras veía pasar por detrás a Hakimi, y en el último instante, en vez de rematar, abrió el pase para el segundo gol. Hermosa jugada que merecía el abrazo de los de amarillo… aun por fuera del protocolo.



Aparecería el VAR a los 82, cuando revisó el juez una acción de falta, lejos en el medio campo, y decidió la expulsión de Klaus por falta al Akanji.



La herida del Wolfsburgo, que ya era mortal con el segundo tanto, acabó en la derrota 0-2, que mantiene al Dortmund en la pelea por el título, esta vez sin necesidad de los goles de Haaland, a la espera del error del Bayern.