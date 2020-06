Listo, Bayern campeón: lo que queda por ver y pelear en la Bundesliga

Este martes se jugó parte de la fecha 32 y fue el día de coronación para el Bayern Múnich, su octavo título de Bundesliga consecutivo. Bayern ya es campeón con 76 puntos, mientras que Borussia Dortmund es segundo con 66 y con solo nueve puntos en juego.

Borussia Dortmund también tiene su cupo a Champions League asegurado, mientras que en el descenso el Paderborn ya se fue a la Segunda División. Pero aún hay mucho más por disputarse en el resto de la fecha 32 y las otras dos jornadas restantes y aquí se lo contamos.

Puestos a Champions League

Leipzig (62 puntos y 31 partidos) Borussia Mönchengladbach (59 puntos y 32 partidos) son los otros dos equipos que tiene un cupo a Champions parcialmente, pero al acecho está Bayer Leverkusen con 57 puntos y 31 partidos. La pelea más caliente parece estar entre Mönchengladbach y Leverkusen, aunque el regreso del Leipzig luego del parón por la pandemia no ha sido nada bueno.

Pelea a Europa League

La lucha por ir al otro campeonato europeo también está caliente. Leverkusen ya está fijo ahí, pero hay cinco equipo peleando por dos cupos. La casilla 6 irá a fase de grupos de fase de grupos, mientras que el séptimo irá desde la fase previa. Así está la tabla:



6) Wolfsburgo (46 puntos y 32 partidos)

7) Friburgo (45 puntos y 32 partidos)

8) Hoffenheim (43 puntos y 31 partidos)

9) Schalke (39 puntos y 31 partidos)

10) Eintrancht Frankfurt (38 puntos y 31 partidos)



Actualmente el cupo directo está para Wolfsburgo y el de fase previa es de Friburgo, pero los otros equipos están a la caza y así obtener esta clasificación, que también significa una ayuda económica de cara a la siguiente temporada.

La lucha por no descender

Cinco equipos aún están en riesgo de descender, aunque hay una diferencia amplia entre algunos de ellos. Con Paderborn ya descendido, Werder Bremen y Fortuna Dusseldorf están en las otras casillas como parcialmente descendidos.



13) Colonia (35 puntos y 31 partidos)

14) Augsburgo (35 puntos y 31 partidos)

15 Mainz (31 puntos y 31 partidos)

16) Fortuna Dusseldorf (28 puntos y 31 partidos)

17) Werder Bremen (28 puntos y 32 partidos)

Jhon Córdoba

Tres partidos tendrá el colombiano para anotar más goles con el Colonia. Ha celebrado 13 anotaciones en esta temporada, pero aún puede aumentar sus números para seguir demostrando ese buen momento. Su equipo no tiene posibilidad de clasificar a torneos europeos y aunque puede descender, es el que tiene la última opción.

Partidos por ver

17 de junio (fecha 32)



Eintracht Frankfurt vs. Schalke

Augsburgo vs. Hoffenheim

Bayer Leverkusen vs. Colonia

Borussia Dortmund vs. Mainz

RB Leipzig vs. Fortuna Düsseldorf

​

20 de junio (fecha 33)

​

​Bayern Múnich vs. Friburgo

Colonia vs. Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf vs. Augsburgo

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen

Hoffenheim vs. Union Berlín

Mainz vs. Werder Bremen

Paderborn vs. Borussia M'gladbach

Leipzig vs. Borussia Dortmund

Schalke vs. Wolfsburgo



27 de junio (fecha 34)

​

​Augsburgo vs. Leipzig

Bayer Leverkusen vs. Mainz

Borussia Dortmund vs. Hoffenheim

Borussia M'gladbach vs. Hertha BSC

Eintracht Frankfurt vs. Paderborn

Friburgo vs. Schalke

Union Berlín vs. Fortuna Düsseldorf

Werder Bremen vs. Colonia

Wolfsburgo vs. Bayern Múnich