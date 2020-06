Frankfurt hunde al Weder Bremen: lo goleó como visitante por 0-3 

Werder Bremen vio truncada su escalada en la clasificación y seguirá una jornada más anclado en los puestos de descenso, tras caer este miércoles por 0-3 frente al Eintracht de Fránkfurt.



El conjunto de Florian Kohfeldt, que parecía haber reaccionado en las últimas semanas tras encadenar dos victorias y un empate desde el reinicio de la competición, volvió a caer este miércoles en los mismos errores que le han llevado a la parte baja de la tabla. Y es que pese a que los locales parecieron reaccionar al dominio inicial del Eintracht, catapultado por la verticalidad del serbio Filip Kostic, con un potente disparo desde la frontal del área del neerlandés Davy Klaasen que obligó a lucirse al meta visitante, al Werder Bremen volvió a faltarle acierto ante el gol.

Como demostró ocho minutos más tarde, en el 23, el delantero Davier Selke, que desaprovechó una inmejorable ocasión para adelantar al Werder Bremen en un contragolpe, que el atacante local no supo culminar. No obstante, el equipo de Bremen lo siguió intentando y a los 36 minutos reclamó un penalti por manos en el interior del área del defensa argentino del Eintracht, David Abraham.



Pena máxima que el colegiado no concedió, pese a que en la imágenes se comprobó como el zaguero tocaba el balón con la mano, al comprobarse en el VAR que con anterioridad se había producido fuera de juego. Un duro golpe para el Werder Bremen, que poco a poco perdiendo fuelle en la segunda mitad, lo que no desaprovechó el Eintracht para hacerse con los tres puntos en juego. Y eso que los locales se salvaron en primera instancia, al anular el colegiado a los 59 minutos el gol de Dominik Kohr, al comprobarse en las imágenes que el centrocampista estaba en posición antirreglamentaria.



Pero nada pudo evitar que dos minutos más tarde, en el 61, el delantero portugués André Silva adelantase a los visitantes en el marcador (0-1) al rematar de cabeza un centro desde la izquierda de Kostic. Ventaja que se encargó de doblar para el Eintracht, el centrocampista Stefan Ilsanker, que apenas unos segundos después de ingresar en el campo, firmó a los 81 el 0-2. Un gol que pareció aplacar el hambre del exjugador del Leipzig, que estableció en el 90 el definitivo 0-3 al rematar de cabeza una falta botada por el neerlandés Jonatahan De Guzmán.