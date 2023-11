Yajuego en vivo: ¿Cómo apostar en directo?

Las apuestas de Yajuego en vivo permiten colocar los pronósticos en tiempo real. Cada día tienen lugar una gran cantidad de eventos en los que puedes apostar si sabes cómo. En esta review, se analizará precisamente esta modalidad.



¿Qué hacer para realizar apuestas Yajuego en vivo?



El apartado de Yajuego en vivo es uno de los más demandados en este operador por parte de los usuarios. En gran parte se debe a la emoción que supone realizar apuestas a tiempo real en contraste con las apuestas prepartido.

Además, tardarás muy poco tiempo en ver si has acertado la apuesta Yajuego en vivo o no. A continuación, encontrarás los pasos necesarios que enseñan cómo apostar en vivo en Yajuego.



Crea tu cuenta de Yajuego y realiza un primer depósito para tener saldo en la cuenta

Accede a la sección Yajuego en vivo

Selecciona uno de los eventos que se están disputando en ese momento

Introduce la cantidad deseada para apostar en vivo en Yajuego

Confirma la apuesta



Si quieres hacer una apuesta combinada en vez de una simple, solo tienes que ir añadiendo selecciones al boleto. Tendrás que acertar todas para que la apuesta se considere acertada.

Así son las apuestas en vivo en Yajuego



Se pueden destacar algunas características comunes de las apuestas Yajuego en vivo. Estas se distinguen claramente de aquellas que se realizan prepartido por los siguientes rasgos diferenciadores:



Cuotas dinámicas: A diferencias de las prepartido, aquí las cuotas se irán moviendo constantemente en función de lo que ocurra. Por ejemplo, puedes notar un gran cambio en las cuotas de resultado si uno de los dos equipos anota un gol.



Gráficos: En la mayoría de eventos será posible acceder a gráficos en 2D que muestran lo que va ocurriendo. Podrás visualizar campos de fútbol, tenis o baloncesto y seguir el movimiento del balón o pelota.



Posibilidad de streaming: En algunas competiciones será posible seguir la transmisión en vídeo de los partidos. Es un servicio exclusivo para clientes registrados. Solo tendrás que buscar el icono de vídeo.



¿Cuáles son los deportes disponibles para apostar en vivo en Yajuego?



Es posible realizar Yajuego en vivo en 9 disciplinas diferentes. La lista la forman los siguientes deportes: fútbol, tenis, baloncesto, fútbol americano, béisbol, fútbol sala, balonmano, tenis de mesa y voleibol.

Lógicamente, el número de eventos para apostar en vivo en Yajuego es diferente en cada uno de ellos. En fútbol tendrás más posibilidades de encontrar apuestas que en voleibol, por ejemplo.

Fútbol



No hay ninguna duda que el fútbol es el deporte más seguido en Colombia y no puede faltar en Yajuego en vivo. Se tiene en cuenta la Liga Betplay, torneos de Latam o ligas europeas, entre otras opciones.

Las ventajas de las Yajuego apuestas en directo en este deporte son las siguientes:



Cuotas alineadas con el mercado en Liga BetPlay y en otras competiciones



Consulta de las rachas de los equipos



Posibilidad de acceder al streaming (aplica TyC)



Mayor número de mercados



Baloncesto

En baloncesto la competición más seguida sin lugar a duda es la NBA. Este torneo arranca en octubre y dura hasta mayo. Después se disputan los play offs en busca del ganador del anillo.

Las apuestas Yajuego en vivo en este deporte permiten:



Seguir minuto a minuto los partidos más importantes del calendario



Apostar al máximo anotador



Predecir qué cuarto o qué mitad puede tener mayor número de puntos



Revisar los últimos partidos y el rendimiento



Tenis



El calendario de tenis es muy amplio y permite colocar pronósticos prácticamente en cualquier momento del año. Se celebran muchos abiertos, masters o challengers que reúnen a los mejores tenistas. Las ventajas de colocar Yajuego apuestas en vivo son:



Consulta todos los datos sobre saques directos, dobles faltas o errores no forzados



Sigue los gráficos o incluso la transmisión en vídeo en cada punto



Será más fácil saber cuántos sets se juegan o el número de juegos de cada uno



Adivina el nombre del ganador antes que nadie



Béisbol

Colombia tiene su propia liga de béisbol, la LPB. Además de esta competición, también se sigue muy de cerca la MLB de Estados Unidos. Realiza apuestas Yajuego en vivo por estos motivos:



Según vaya pasando el encuentro será más fácil colocar las predicciones



Coloca tus pronósticos a ganador, hándicap, resultado o más/menos



Consigue cuotas más altas



Consulta la transmisión en vídeo para seguir el partido



Fútbol americano



Por último, se pueden realizar los pronósticos de fútbol americano. El torneo más seguido en este caso es la NFL y, sobre todo, la Super Bowl, uno de los acontecimientos del año. Las principales ventajas son:



Encuentra mercados especiales como puede ser el del autor del siguiente pase completado



Localiza las mejores cuotas para hacer la apuesta en el momento oportuno





Coloca apuestas simples o parley en tiempo real #

Consulta estadística, gráficos o incluso vídeo



¿Cuenta Yajuego en vivo con servicio de streaming?



Una de las herramientas mejor valoradas por los usuarios de Yajuego en vivo es la de streaming. Esta plataforma permite seguir en vídeo la transmisión de algunos eventos concretos.

Al pulsar sobre esos eventos en sí se abrirá un recuadro con una pantalla con la transmisión. Tienes la opción de maximizar la ventana para poder verlo como si fuera una televisión. Pero, lo mejor de todo es que a la vez puedes usarlo para algo como apostar en vivo.

Para localizar los eventos que cuentan con streaming, tendrás que buscar un icono de vídeo. Este servicio está restringido a personas que ya están registradas. Por lo tanto, es necesario acceder con las credenciales para estar identificado.



Razones para en Yajuego en vivo



Quizá te estés preguntando por qué realizar apuestas Yajuego en vivo. Si el número de usuarios que optan por esta variante ha ido creciendo, no puede ser una casualidad. Tiene que haber una razón que explique esa evolución.

Entre las razones se puede destacar que es una manera de demostrar tus conocimientos. Seguramente sea de esos seguidores de los deportes que ve partidos sin parar. Tantas horas pueden servir para anticiparte a lo que puede ocurrir.

Cuenta con una amplia variedad de mercados. No todo se reduce al resultado de un evento. También se pueden hacer apuestas Yajuego en vivo a total de puntos, próximo gol, número de sets, entre otros.

También la emoción que se experimenta con las Yajuego apuestas en directo. Cualquier evento se llena de emoción si ocurre lo que has pronosticado y encima lo has hecho en directo.

Puedes analizar el dinamismo de cuotas en vivo en comparación a las prepartido. Por ejemplo, quieres apostar a favor de Atlético Nacional, pero la cuota no es favorable. Si esperas a que avance un poco el partido, puedes eventualmente encontrar un valor más favorable.

A esto hay que añadir también un punto social. Mucha gente queda con sus amigos para ver los partidos de sus equipos favoritos. Este puede ser un momento para colocar apuestas Yajuego en vivo de forma responsable.

FAQ Cómo apostar en vivo en Yajuego



Por último, aquí tienes una breve sección de preguntas frecuentes sobre Yajuego en vivo. Como siempre, lo importante es apostar con moderación y con una estrategia clara para evitar fallos.



¿Cómo apostar en vivo en Yajuego?



Una vez que te hayas identificado ingresa en el menú de apuestas en vivo. Escoge uno de los deportes y realiza una selección. De manera automática se creará un boleto en el que tendrás que introducir la cantidad que deseas apostar.



¿Cómo son las cuotas de las apuestas Yajuego en vivo?



Se caracterizan por ser dinámicas, es decir, están en continuo movimiento. Además, se suspenden cuando va a ocurrir algo como puede ser un gol en fútbol o un tanto en tenis. También suelen ser algo más altas.



¿Qué deportes están disponibles para apostar en vivo?



Las categorías en las que se puede colocar apuestas Yajuego en vivo son: fútbol, baloncesto, tenis, balonmano, tenis de mesa, fútbol americano, béisbol, voleibol y fútbol sala.