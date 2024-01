Stake: Nuestra opinión sobre el operador de apuestas

Si usted reside en Colombia y es un apasionado seguidor de las apuestas deportivas y el casino, le recomendamos que conozca Stake. ¿Desea conocer nuestra Stake opiniones? En este artículo vamos a ofrecerle todos los contenidos de esta plataforma en línea, mostrando todos sus puntos fuertes y también aquellos aspectos que podrían mejorar en el futuro. ¡Comenzamos la reseña!

Stake opiniones Nuestra puntuación Bono de bienvenida Apuesta gratis de $50.000 COP 3.5/5 Mercados 4/5 Cuotas 4/5 Streaming/Opciones en directo 3.5/5 App móvil 4/5 Métodos de pago 3/5 Servicio de atención al cliente 4/5 Nota media 3.7/5 Registro Próximamente

Bonos de bienvenida



Stake bono de bienvenida se muestra para otorgar beneficios a los nuevos usuarios registrados de la plataforma. Si realiza un primer depósito de $100.000 COP, recibirá $50.000 COP para una apuesta gratis. Para liberar el bono, deberá utilizar la freebet en cualquier partido y mercado de fútbol con una cuota de 1.50 o más. Dispone de 7 días para realizar la apuesta gratis.

Si desea aprovechar el bono de bienvenida en la sección de casino está de enhorabuena, ya que también puede hacerlo. Las cifras son similares, un primer ingreso de $100.000 COP para una bonificación de $50.000 COP, y en este caso el bono será liberado al jugar 20 veces en cualquier juego de casino. El plazo para cumplir los requisitos se mantiene en 7 días.

Stake: Bono de bienvenida en apuestas deportivas



La premisa del Stake bono de bienvenida destinado a apuestas deportivas es concederle ayuda con su primera apuesta. Una vez que haya realizado el primer ingreso, podrá obtener un bono de hasta $50.000 COP.

Para canjear esta promoción, debe seguir al pie de la letra una serie de términos y condiciones:



Haga un primer depósito de $100.000 COP



La apuesta gratis está dirigida a apuestas de fútbol



La cuota debe ser de al menos 1.50



El tiempo para disfrutar de la freebet es de 7 días.



Si quiere ampliar la información sobre el Stake bono de bienvenida, revise la sección de bonos y promociones del sitio oficial del operador.



Nuestras Stake opiniones Foto: IMAGO / Pond5 Images

Bono de bienvenida en Casino Stake



Si su preferencia le lleva a disfrutar de los mejores juegos de casino online, también dispone de un Stake bono de bienvenida destinado a esta sección. Una vez más, la bonificación es de hasta $50.000 COP para cualquier juego disponible en la plataforma.

El bono de bienvenida de casino está sujeto a los siguientes términos y condiciones:



Primer ingreso de $100.000 COP.



Se requiere jugar 20 veces el valor del bono en cualquier juego de casino.



El plazo para cumplir con los requisitos del bono es de 7 días.



Para conocer el resto de términos y condiciones de este bono, le recomendamos que revise la sección de promociones de Stake casa de apuestas y casino.



Otras promociones

Como es habitual en las principales casas de apuestas y casinos de Colombia, Stake cuenta con una sección de promociones. En ella se puede acceder a toda la información sobre los bonos de bienvenida de apuestas deportivas y casino, pero también se muestran promociones, ya sean fijas o temporales, con las que obtener beneficios adicionales.

Le recomendamos que acceda cada cierto tiempo a esta sección para comprobar si el operador ha añadido nuevas promociones a su catálogo y que revise los términos y condiciones aplicadas para saber el modo de aprovecharlas.



Mercados de apuestas / Deportes disponibles

De cara a mostrarle las Stake opiniones más certeras, debemos revisar los deportes disponibles en el catálogo de esta plataforma online. Stake deportes ofrece más de 20 disciplinas deportivas diferentes, desde aquellas cuyo seguimiento es masivo a nivel mundial hasta otras con un núcleo de seguidores más reducido, pero que igualmente le llevarán a obtener beneficios.

Entre los deportes más seguidos en Colombia encontramos el fútbol, el baloncesto, el motor o el ciclismo, todos ellos disponibles en este operador. Además, las competiciones de Colombia cuentan con gran visibilidad y sus cuotas son muy competitivas.

También encontrará la posibilidad de pronosticar en tenis de mesa, snooker, floorball o kabaddi, así como en las principales competiciones de e-Sports.



Stake cuotas



Uno de los aspectos que marca las diferencias entre una casa de apuestas y otra es la calidad de sus cuotas. En el caso que nos ocupa, podemos confirmar que Stake cuenta con cuotas que siguen la línea establecida por las principales plataformas de apuestas de Colombia. Recuerde que todos los deportes cuentan con mercados y cuotas específicas.

El fútbol es el deporte en el que encontrará un volumen más alto de cuotas, con las que podrá rellenar boletos simples y combinados. Puede hacer apuestas al ganador, al más/menos, al hándicap o a cualquier mercado disponible para sus eventos.

Streaming y apuestas en vivo en Stake



Las apuestas en vivo cuentan con miles de seguidores, pues el nivel de emoción que ofrecen es inigualable. Si echa un vistazo a esta sección en Stake deportes, verá que se pueden realizar apuestas sobre eventos y partidos que se están disputando en ese mismo instante. De cara a facilitar la búsqueda, los eventos en los que se puede apostar en vivo cuentan con un gráfico de fácil visibilidad.

De cara a facilitarle la tarea, todos los eventos ofrecen estadísticas actualizadas en tiempo real que le ayudarán enormemente a la hora de seleccionar sus pronósticos.

Si quiere aumentar aún más la intensidad, puede hacer uso del servicio de streaming de Stake. En este caso, le recomendamos encarecidamente que cuente con una conexión a Internet excelente, ya que el uso de datos de este servicio se incrementa exponencialmente respecto al resto de opciones de la plataforma.

Stake app móvil



Actualmente no disponemos de la posibilidad de descargar Stake app móvil. En todo caso, esto no implica que no pueda apostar con tu teléfono inteligente o tableta, por lo que vamos a mostrarle nuestras Stake opiniones sobre el uso del operador en celulares.

Una vez que esté disponible Stake app móvil, podrá descargarlo tanto en iOS como en Android, aunque la descarga en cada uno de ellos es diferente. Si utiliza iOS, tan solo tendrá que acceder a la tienda oficial, buscar la aplicación e instalarla. Si dispone de Android, deberá descargar la .apk desde la página de Stake, habilitar la instalación de aplicaciones externas y, de ese modo, podrá acceder a Stake app móvil.

Stake opiniones reseña Foto: IMAGO / Pond5 Images

Stake métodos de pago



Independientemente de que vaya a realizar su primer ingreso o futuras recargas, Stake ofrece diferentes métodos de pago. Lo cierto es que el abanico de opciones es demasiado pequeño en estos momentos, lo que supone uno de los pocos lunares que encontramos en nuestras Stake opiniones.

Estos son los métodos de pago que puede utilizar para realizar ingresos:



Efecty.



PSE.



Transferencia bancaria.



Las cifras mínimas y máximas se establecen dependiendo del método de pago. En el caso de Efecty, tendrá que desplazarse a un punto físico para completar el proceso, mientras que los restantes se pueden realizar en línea.

Para ampliar la información de estos métodos de pago, le recomendamos que eche un vistazo a la sección de ayuda del operador.



Atención al cliente



Si tiene dudas o tiene alguna incidencia en lo que respecta al cógido promoción Stake u otro aspecto del operador, tiene a su disposición la posibilidad de contactar con el servicio de atención al cliente. Los profesionales de la plataforma están disponibles en todo momento para atender sus consultas y solucionar cualquier problema.

Estos son los métodos de contacto con el servicio al cliente de Stake:



Correo electrónico



Preguntas frecuentes



Esperamos que, en un futuro próximo, se habiliten vías más rápidas y certeras como el chat en vivo o el teléfono de contacto.

Nuestro veredicto



Llegamos a la conclusión de nuestras Stake opiniones, y lo hacemos confirmando que esta plataforma de apuestas y casino tiene todos los ingredientes para ser una de las más destacadas de Colombia. Es cierto que cuenta con ciertos detalles mejorables, pero también lo es que su oferta es muy productiva y las posibilidades que ofrecen sus diferentes secciones saben cómo satisfacer a sus usuarios registrados.

El catálogo de deportes incluido es muy extenso, así como la cantidad de juegos de casino. Otro punto a favor es el diseño de la versión adaptada para celulares, y como puntos negativos debemos destacar las escasas vías de contacto con el servicio de atención al cliente y la presencia de pocos bonos y promociones.

Le recordamos que actualmente no es posible canjear un código promocional Stake, pero no evita que pueda disfrutar de los beneficios de los bonos de bienvenida para apuestas deportivas y casino y, por extensión, de todas las opciones revisadas en las Stake opiniones de este artículo.