Stake bono de bienvenida 2023

Los nuevos usuarios de las casas de apuestas tienen la oportunidad de comenzar su aventura en las apuestas deportivas y casino de la mejor forma gracias a los bonos de bienvenida. En este artículo vamos a desgranar todo lo referente al Stake bono de bienvenida, con el que los nuevos usuarios de este operador pueden obtener una apuesta gratis de $50.000 COP, entre otros beneficios.

También existe un bono de bienvenida para casino que aporta una bonificación de $50.000 COP, así que encontramos motivos de sobra para profundizar en el tema y desgranar todo lo que ofrece esta casa de apuestas de Colombia para sus nuevos usuarios. ¡Comencemos!



Qué incluye el Stake Bono de bienvenida



Nos complace hacerle saber que puede disfrutar de un Stake bono de bienvenida en caso de que se registre por primera vez en este operador de Colombia. Con un primer depósito de $100.000 COP recibirá hasta $50.000 COP en apuestas gratis. De cara a liberarlo, deberá utilizar la freebet en cualquier evento y mercado de fútbol, siempre teniendo en cuenta que las cuotas deben ser de al menos 1.50. Además, el tiempo para utilizar la apuesta gratis es de 7 días.

En caso de que su preferencia sea el casino, también dispone de un bono de bienvenida para esta sección del operador. Al igual que sucede en el anterior bono, un primer ingreso de $100.000 le permitirá acceder a una bonificación de casino de $50.000 COP. En este caso, será liberado cuando juegue 20 veces su valor en cualquier juego de casino con un máximo de 7 días para cumplir los requisitos.



Stake bono de bienvenida en apuestas deportivas



La misión principal del Stake bono de bienvenida para apuestas deportivas es brindarle ayuda con tu primer pronóstico. Cuando haya realizado el primer depósito, tendrá la oportunidad de acceder a un bono de hasta $50.000 COP.

¿Interesado en disfrutar de esta promoción para nuevos usuarios? Entonces lea con detenimiento los términos y condiciones más importantes del bono de bienvenida:

El primer depósito debe ser de $100.000 COP



La freebet se apuesta en mercados y eventos de fútbol



La cuota seleccionada es de 1.50 o más



El tiempo para aprovechar la apuesta gratis es de 7 días



Para conocer los términos y condiciones del Stake bono de bienvenida al completo, la mejor idea es echar un vistazo a la sección de bonos y promociones del sitio oficial del operador.



Stake bono de bienvenida reseña Foto: IMAGO / Pond5 Images

Stake Bono de bienvenida en Casino



En caso de que su preferencia sea la de disfrutar de sesiones de juego en el casino online, también puede encontrar un Stake bono de bienvenida para esta sección. Como hemos revisado anteriormente, la bonificación aplicada es de hasta $50.000 COP para cualquier juago disponible en el operador.

Este bono de bienvenida también está sujeto a una serie de términos y condiciones. Estos son los más relevantes:

Realice un primer ingreso de $100.000 COP



Juegue 20 veces el valor del bono en cualquier juego de la sección de casino

Tiene un máximo de 7 días para cumplir los requisitos del bono de bienvenida



Una vez más, le recomendamos revisar la sección de promociones de Stake casa de apuestas y casino para conocer los términos y condiciones de este bono de bienvenida en profundidad.



Cómo activar el Stake bono de bienvenida



Elija el bono que elija, todos cuentan con requisitos previos para su activación. El hecho de que la plataforma ofrezca una bonificación a sus nuevos clientes no quiere decir que sea un regalo sin condiciones, ya que se deben cumplir ciertas condiciones.

La primera de ellas, como hemos mencionado, es ser nuevo usuario registrado en el operador, operación que puede realizar tanto en la versión de escritorio como en la de celulares.

Le mostramos los pasos que debe seguir:



Haga clic en cualquiera de los enlaces disponibles en este artículo para acceder a Stake Colombia.



Acceda al botón Registro, situado en la zona superior derecha de la pantalla.



Rellene los campos solicitados en el formulario de registro. Recuerde que deben ser datos reales.



En caso de que haya una casilla habilitada, incluya el código promocional Stake.



Revise y acepte los términos y condiciones de la plataforma de apuestas para concluir el proceso de registro.



Términos y condiciones para activar el Stake bono de bienvenida



Cumplir los términos y condiciones del Stake bono de bienvenida es la única vía posible para aprovechar la bonificación que ofrece a sus nuevos usuarios. Repasemos una vez más los requisitos básicos para disfrutar del bono de bienvenida de apuestas deportivas:



El ingreso inicial debe ser de $100.000 COP



La apuesta gratis es exclusiva para mercados y eventos de fútbol



La cuota elegida debe ser de al menos 1.50



El plazo para realizar la freebet es de 7 días

Stake bono de bienvenida guía Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Stake ofrece un bono de bienvenida sin depósito?



En el momento de publicar este artículo, la casa de apuestas Stake no ofrece ningún bono de bienvenida sin depósito. Esto no quiere decir que nunca vaya a ofrecerlo, de modo que le recomendamos encarecidamente la revisión de la sección de promociones del operador.

Igualmente, estaremos atentos a la aparición de un bono sin depósito en Stake casa de apuestas para ofrecerle todos los datos sobre esta promoción.

Le recordamos que los bonos de bienvenida sin depósito son promociones, habitualmente para nuevos usuarios, en las que se concede una bonificación sin necesidad de realizar un ingreso. Los premios obtenidos con este bono no son tan elevados como en el caso de los bonos de bienvenida convencionales, pero sí suponen un impulso para sus primeros pronósticos.