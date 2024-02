Stake App: Cómo apostar desde tu móvil

Mejora tus apuestas deportivas con la Stake App, una respuesta inteligente al desafío que plantean las nuevas tecnologías. Todos los servicios del operador incluidos en una herramienta disponible para descargar en iOS y Android. Puede acceder a su oferta completa de bonos y promociones, con los más básicos requisitos del sistema. En la sencillez está la clave de su funcionamiento. Conoce nuestro análisis y opiniones generales sobre esta aplicación.



Stake Requisitos del sistema 4,5 Bonos y promociones 4,5 Características 4 Opciones 3,5 Descargar ahora Descargar la aplicación

¿Cómo descargar la Stake app?

Fácil de localizar, según el dispositivo que utilice. La Stake App iOS se encuentra disponible en la App Store, mientras que en Google Play aparece la Stake App para Android. Para facilitar el rastreo, independiente de la herramienta tecnológica que tenga, búsquela como Stake Colombia. Esta aplicación se encuentra habilitada para todos los dispositivos y no es necesario una conexión avanzada a internet para su descarga.



Ingresar a la tienda de descargas respectiva, si es App iOS o la App Android Buscar la Stake App. Consejo: En el campo de búsqueda escriba Stake Colombia

Descargar e instalar la aplicación Configurar accesos, que son los mismos de la plataforma web



Si tiene problemas con el usuario, que no es algo frecuente, pero puede ocurrir, entonces ingrese la dirección de correo electrónico con la cual creó la cuenta.



Requisitos del sistema y compatibilidad

La Stake App no requiere dispositivos de altísimo desempeño, ni una conexión de máxima velocidad. Es muy práctica en ese sentido. A continuación, algunos requisitos básicos para su descarga:

Compatibilidad: Con cualquier dispositivo que permite descargar aplicaciones se puede obtener la Stake App. No tiene especificaciones de hardware o sistema operativo.

Sistema: Aunque no cuenta con restricciones o requerimientos específicos para la Stake App en iOS como y la Stake App para Android es preferible tener el sistema operativo actualizado y así ingresar a la tienda de aplicaciones sin problema.

Conexiones a internet: Cualquier tipo de conexión. No hay limitaciones acerca del ancho de banda o calidad de la señal. Siempre que se pueda descargar, la Stake App hará su trabajo sin problema.

Restricciones de edad: La Stake App es para apuestas deportivas, por lo tanto su descarga la hacen mayores de edad.



Reseña Stake app Foto: IMAGO / Pond5 Images

Bono de bienvenida y cómo conseguirlo

Desde la Stake App puede acceder a la oferta de bonos y promociones que el operador tiene para todos los que se registren en su plataforma por primera vez. El bono de bienvenida consiste en una apuesta gratis por valor de $50.000. Para ello se deben dar ciertas condiciones, aclarando por igual que el usuario es libre de elegir si utiliza o no la oferta.

Se le llama apuesta gratis o freebet. Sobre el término, una aclaración que aplica aquí y en cualquier otra promoción con un premio de este estilo. La apuesta gratis se convierte en dinero real si se gana, pero el valor que ingresa como saldo a la cuenta es la ganancia neta. Es el beneficio que queda después de restar el monto apostado.

Para el caso de Stake son $50.000 en apuestas gratuitas. Supongamos que usó la cuota 1,85 y ganó. Su ganancia neta es de $42.500. Ese es el valor que llega a su cuenta como saldo real, después de restarle el monto apostado a la ganancia en bruto. ¿Lo puede retirar? Sí, pero antes recuerde que por normal general del operador solo se pueden hacer retiros cuando se ha apostado como mínimo el 50% del dinero que tenga en su bankroll.

Con esta información clara vayamos a las condiciones del bono de bienvenida. ¡No hay rollover!, pero sí debe tener en cuenta que la apuesta gratis se hace una vez y por ese dinero. No puede sumarle saldo real de su cuenta, ni dividirla en varias apuestas gratuitas. Se apuesta todo en mercados de fútbol, que es el único deporte válido para esta oferta. En cuanto a la cuota, que sea mínimo de 1,5 y solo tiene siete días de plazo para utilizar el bono.

Stake se reserva el derecho de excluir a clientes de esta oferta por comportamientos atípicos como usar distintos nombres de usuario y abrir varias cuentas, entre otros. No acreditará reembolsos para estos casos. Para retirar ganancias, si cumplió con apostar la mitad de su depósito también debe tener la cuenta verificada.



Seguro de apuestas combinadas

Otra de las ofertas que tiene Stake para todos los usuarios registrados en su plataforma. Es una oferta diferente a la de bienvenida, que puede usarse una vez al día. Si su apuesta combinada de mínimo tres selecciones es perdedora, ya que solamente falló uno de sus pronósticos, la casa de apuestas reembolsará el monto total de la apuesta hasta un máximo de $50.000 en forma de apuesta gratuita.

Solamente se aceptan combinadas de tres líneas, a cuota mínima de 3,0 y en mercados de fútbol. Sí reclamaron esta oferta tienen siete días de plazo para utilizar la freebet y si llega a ganarla obtendrá como premio el beneficio neto.

Stake también tiene ofertas coordinadas con sus streamers, quienes son personalidades de las redes sociales patrocinados por el operador. Es habitual que algunos de ellos hagan actividades para entregar bonos. Si salen favorecidos, recibirán por parte de ellos un código promocional, canjeable en la plataforma o desde la misma aplicación.

Los usuarios de Stake se pueden beneficiar de estos bonos, mientras se registren con el código promocional.



Funciones y servicios

Todas las funcionalidades, recursos de ayuda y servicios del operador se encuentran en su aplicación oficial. Es como tener a Stake en la palma de la mano. El diseño de la plataforma es sencillo, claro en su comunicación. Un vistazo completo por la aplicación permite identificar todas sus opciones.

Registro de usuario: Ingresar con sus credenciales de acceso, cuando crearon cuenta en Stake.

Bonos: Son las primeras en salir cuando abren la aplicación. Encuentran la apuesta gratis de bienvenida y otras promociones del operador.

Apuestas: Historial de las jugadas más recientes.

Deportes: El menú con la oferta deportiva del día, los diferentes deportes para apostar, cada uno con sus competiciones. Puede consultar las opciones en juego (vivo), apuestas populares y próximas apuestas. En la parte superior dice “eventos deportivos”, la cual despliega un menú con todos los deportes.

Streaming: Incluido en la sección de los eventos deportivos, tiene loos horarios de transmisiones para efectos de aquellos que van por streaming.

Billetera: Es un ícono en la parte superior derecha de la pantalla. Sirve para hacer los depósitos. Stake ofrece como medios de pago el de transferencia bancaria (PSE) o mediante Efecty, para pagos en efectivo.

Menú de la cuenta: Al lado de la billetera. Encuentran opciones relacionadas con: Saldo de la cuenta, configuración, transacciones, mis apuestas, bonos, promociones, juego responsable, ayuda al cliente, soporte en vivo y cerrar sesión.

Cuando revisen el saldo de la cuenta les aparece el desglose del dinero disponible para apostar, el saldo de la bonificación (si tienen promociones activas) y el saldo retirable.



Stake app Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cómo apostar con la Stake App

Las apuestas deportivas a través de Stake son muy sencillas de realizar en su aplicación. No importa si usaron la Stake app en iOS o descargaron la stake app Android. El procedimiento no varía en absoluto.

Ingresar a la aplicación Van a “Deportes”, en la esquina inferior derecha. Buscan el evento deportivo de su preferencia Eligen el mercado de apuestas y la cuota Clic en apostar (abajo) para fijar el monto de la apuesta Confirmar

Si no tienen saldo para apostar, desde la Stake app pueden depositar. De igual manera, si tienen saldo de bonos también se puede usar. Para apostar en vivo se encuentra disponible la opción de streaming. En caso de necesitar ayuda pueden acudir al servicio al cliente, sin salirse de la aplicación.

Opiniones sobre la Stake app

En términos generales, la Stake App es una excelente alternativa que tiene el operador para quienes disfrutan con las apuestas deportivas en sus dispositivos móviles. Ofrece todos los servicios, incluido el de streaming en vivo. Tal vez deba mejorar en darle más protagonismo al menú con los deportes y eventos para apostar, ya que no tienen un lugar preponderante.

Pros Contras Streaming El menú deportivo no es muy claro Bono de bienvenida Pocas opciones del servicio al cliente Fácil de navegar



Preguntas frecuentes sobre Stake app

¿Stake posee una App nativa para Android y iOS en Colombia?

El operador tiene a disposición de sus usuarios la Stake app iOS y la Stake app Android de forma gratuita y en pocos minutos.



¿Puede abrir cuenta con Betsson desde el móvil?

Sí. Descarga la aplicación e ingresa en la opción de registro. Llena cada uno de los campos y quedará activo para jugar en Stake apuestas deportivas.

¿Tiene acceso al bono de bienvenida si abro cuenta vía móvil?

Así es. El bono de bienvenida, en este caso apuesta gratuita, es la oferta más importante de Stake y está disponible así la apertura de la cuenta se haga desde la aplicación.