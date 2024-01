Cómo depositar en Rushbet: Guía en solo tres pasos

Aquí les proporcionamos las indicaciones precisas para que sepan cómo depositar en Rushbet, un proceso fácil y veloz. En un instante pueden cargar saldo a sus cuentas de esta casa de apuestas deportivas en línea, la cual ofrece muchas opciones de depósito con el objetivo constante de satisfacer por completo las necesidades de sus clientes, sin pasar por alto ningún detalle.

Guía rápida sobre cómo depositar en Rushbet Colombia

Esta casa de apuestas tiene la ventaja de ofrecer múltiples alternativas para hacer depósitos en cualquier momento y por distintos métodos. Si prefiere no salir de su casa, puede realizar una recarga en línea. O si desea depositar en efectivo, hay varias formas de hacerlo.

Si se quedó sin saldo, en tres pasos le explicaremos cómo depositar en Rushbet:

Inicia sesión en Rushbet y van a la opción “Cajero” Seleccionan depositar Eligen el método de pago que prefieren y siguen las instrucciones

No le quita más de un minuto, cuando se trata de pagar a través de medios electrónicos. Si la intención es depositar efectivo, Rushbet cuenta con distintos aliados en todo el país.

Registro y bono de bienvenida Rushbet Colombia

Una de las principales ofertas de Rushbet para quienes se registran por primera vez es el bono de bienvenida, que consiste en igualar el 100% el primer depósito hasta $50.000. Para reclamarlo, al momento de hacer el pago ingresa el código DEPORTE.

Si ya se registró y olvidó ingresar el código, aún puede reclamar esta oferta de bienvenida, válida solo para primeros depósitos. Deben abrir el recibo de ese depósito. Para ello, sigan los siguientes pasos:

Ingresan a la cuenta y hacen clic en Cajero Luego seleccionan depósitos Bajan hasta encontrar la opción Historial de depósitos / Agregar bonificación Buscan la transferencia, la abren y abajo les aparece la opción de agregar el código de bonificación.

La clave del bono de bienvenida que tiene Rushbet está en los 90 días de plazo que concede para lograr la liberación de esta oferta, convirtiendo el saldo bonificado en dinero real para su depósito.

Su rollover (cantidad de veces que debe apostarlo) es de 5X. Solo pueden hacerse apuestas con cuota mínima o mayor a 2,00. Las apuestas anuladas o retiradas no cuentan para la liberación del bono. Las ganancias de las apuestas hechas con el dinero solo serán saldo real cuando se cumplan con todas las condiciones. Si una cuenta tiene saldo retirable y saldo de bono está activo, primero se usa el saldo retirable.

Por otra parte, el único medio de pago para depósitos, que no tiene la opción de agregar el bono de bienvenida es PTM.

Al momento de crear una cuenta en Rushbet, el usuario debe proporcionar la información de identificación y otros datos personales como parte de un proceso de validación básico. Además, les pueden solicitar una copia del documento de identificación, parte importante dentro de la verificación de una cuenta.

Si transcurridos 30 días la información no se ha verificado o el usuario omitió el procedimiento de adjuntar los soportes requeridos, el operador de apuestas calificará el registro como no exitoso. Por lo tanto, los depósitos, retiros y demás acciones que realice tendrán inconvenientes.

Cómo depositar en Rushbet paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Cuáles métodos están disponibles para depositar en Rushbet Colombia?

Sin lugar a duda, Rushbet debe ser una de las casas de apuestas deportivas colombianas con la mayor cantidad de opciones para hacer depósitos. Son 7 medios de pago electrónicos y en efectivo, cada uno con su respectivo procedimiento.



Nequi directo : Este es el método más reciente añadido. El proceso se hace desde la plataforma de Rushbet, en el apartado de depósitos. Cuando llegan a Nequi ingresan su número de cuenta, el valor a depositar y para confirmar el pago les envían una notificación push a la aplicación.

PSE / Daviplata : Por transacción bancaria, el usuario debe elegir la entidad financiera donde tiene su cuenta para hacer el depósito. El proceso es el mismo que habitualmente se realiza con los pagos vía PSE, uno de métodos más seguros para pagos electrónicos en la actualidad.

Tarjeta de crédito (Visa o MasterCard) : Otro medio de pago bastante seguro, ya que Rushbet está certificada en protección de datos. El titular y la cédula de la tarjeta tienen que coincidir con el titular y la cédula de la cuenta Rushbet.

Efecty : El número de la cédula es el código de depósito único para depositar desde cualquier local de Efecty. El convenio se llama RUSHBET RECARGAS NR. 112272.

Grupo Éxito : En cualquier local de ese grupo empresarial, indicándole al cajero el número de cédula como código único de depósito, más el valor a recargar. Los locales son los de Almacenes Éxito, Carulla, ExitoExpress, CarullaExpress, SuperInter, SurtiMax y SurtiMayorista.

Locales Rushbet: Los depósitos se hacen en los puntos de venta oficiales de la casa de apuesta, utilizando el número de la cédula.

Cómo depositar en Rushbet por otros métodos

La característica común para realizar depósitos en esta modalidad es que se requiere el número de la cédula. Puede recargar su cuenta de Rushbet en:

PTM

Redy

Puntored

La Rebaja

Moviired

Movii

Claropay

¿De cuánto es el depósito mínimo en Rushbet?

En términos generales, se pueden realizar depósitos desde solo $500 hasta un máximo de $9.999.999. Cada medio de pago establece sus propios límites mínimos de depósito:

Nequi : $10.000

Transferencia bancaria : $10.000

Tarjeta de crédito : $20.000

Efecty, Grupo Éxito, La Rebaja y locales Rushbet : $500

PTM, Redy, Puntored y Claropay : $1.000

Moviired y Movii: $8.000

Cómo depositar en Rushbet Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes

Aunque el proceso en Rushbet sobre cómo depositar es sencillo, es posible que existan dudas. Por ello, a continuación, resolvemos las inquietudes más comunes.

¿Puedo depositar desde la app Rushbet?

Aunque Rushbet está en Colombia desde 2019, solo hasta el 2022 lanzó su aplicación. Sin embargo, su App es una de las más completas que existen en el mercado de las casas de apuestas y tiene acceso a todas las funcionalidades de la plataforma.

Su diseño es agradable y funciona de manera eficiente. Puede registrarse por primera vez de allí, incluyendo el bono de bienvenida. En cuanto a los depósitos, pueden realizarse sin problemas mediante cualquiera de los métodos de pago explicados aquí. Recuerden que se encuentra disponible en App Store y Google Play.



¿Cuánto se demora el depósito en verse reflejado?

Por lo general, independiente del medio de pago elegido, la recarga se refleja al instante en la cuenta del usuario. Puede suceder que tarde un poco, pero en estos casos casi siempre es un asunto correspondiente a la plataforma utilizada como medio para hacer el depósito. Si existen demoras en las recargas para un determinado método, el servicio al cliente de Rushbet lo reportará de inmediato para conocimiento de los usuarios.

¿Cuál es el límite de depósito que puede hacerse en Rushbet?

Cada medio de pago establece sus condiciones en cuanto al valor mínimo y máximo de recarga. No obstante, Rushbet también brinda la opción al usuario para que fije sus propios límites de depósito diario, semanal y mensual, como una forma de garantizar que el juego se realice siempre de forma responsable.

En principio, los límites de los depósitos son fijados por defecto en $600.000.000. Los jugadores tienen la opción de reducir tales límites en el apartado llamado “Ajustes de Cuenta”. El depósito mínimo de la cuenta aparece en la sección de Depósitos y por cada método se puede consultar esta información.