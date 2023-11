Rushbet app: Cómo apostar desde tu celular en noviembre 2023

¿Sabes qué ofrece la Rushbet app y cómo apostar en ella? En la actualidad, las apuestas en los celulares se han popularizado y están cada vez más accesibles.

En este artículo, te presentamos una guía completa de qué contiene la aplicación móvil de Rushbet. Además, cómo puedes apostar por medio de tu celular estando en Colombia.



Rushbet apuestas móviles



La plataforma de apuestas Rushbet cuenta con una aplicación móvil. Se encuentra habilitada para que los usuarios colombianos puedan acceder a sus cuentas y apostar desde el celular.

Lo que podrás encontrar dentro de su aplicación es todo un menú de apuestas deportivas en su sección de deportes. En su sección de casino, hay tragamonedas, ruletas y demás juegos.

Dentro de la Rushbet app, los usuarios podrán realizar sus apuestas en los eventos deportivos más conocidos. Entre estos destacan la Liga Colombiana de Fútbol, La Copa Libertadores, La Liga Italiana, NBA, tenis ATP/WTA, entre otros.

En fin, la Rushbet app contiene variedad en sus servicios y sus funciones de apuesta. Existen diferentes modalidades y tipos de apuestas que los colombianos podrán hacer por medio de la app Rushbet.

La operadora tiene habilitado dentro de su app la posibilidad de acceder a funciones como “en vivo”, “stream”, “datos”. Este último, son las estadísticas que la Rushbet app entrega de los eventos deportivos y sus resultados.

Aplicación móvil y sitio móvil de Rushbet



Actualmente, la operadora tiene habilitada la Rushbet app. Esta aplicación está disponible para dispositivos Android e iOS y podrás acceder a ella como una opción de Rushbet celular.

Esta opción de Rushbet aplicación le permite a los usuarios colombianos acceder de manera fácil a sus opciones de apuestas y juegos de casino desde su dispositivo móvil.

En este caso, la operadora habilitó una Rushbet app. La cual facilita llevar desde el móvil los resultados de apuestas por medio del dispositivo como un Rushbet celular.

La app fue lanzada en el año 2022 y ofrecida por Rush Street Interactive para Colombia. La plataforma es legal, ya que ha sido vigilada y regulada por Coljuegos. Cada año la operadora ofrece una versión actualizada de la app donde se actualizan algunas opciones y juegos.

La Rushbet app la podrán encontrar los usuarios por medio de la plataforma oficial de la casa de apuestas. Así mismo, puedes acceder a ella por medio de las tiendas de apps convencionales, tanto para sistemas iOS y Android.

Por otra parte, cuando mencionan el sitio móvil de Rushbet hacen referencia a la página web oficial de la operadora. La operadora antes de lanzar la app contaba apenas con una versión web para móviles, una función de Rushbet celular. Los usuarios podían ingresar por medio del celular a la plataforma o sitio oficial.



Cómo descargar la aplicación Rushbet



La Rushbet aplicación está disponible en las tiendas principales de los dispositivos Android e iOS. Sin embargo, desde la plataforma oficial de la casa de apuestas también puedes acceder a la descarga para Rushbet celular.

Aquellos usuarios colombianos que deseen descargar la Rushbet app en sus dispositivos pueden conseguirlo por medio de esta guía para acceder a Rushbet Android o iOS.



Descarga de Rushbet iOS



Sigue estos pasos en tu dispositivo para la descarga de la app Rushbet iOS:



Desde tu safari accede al sitio web oficial de Rushbet en Colombia;

Ve al fondo de la página y encontrarás la opción que te dirige a la App Store de Apple;

Dale clic en descargar la aplicación Rushbet iOS;

Una vez tengas la app en el inicio de tu iPhone podrás ingresar e iniciar sesión. Desde tu cuenta, puedes realizar apuestas deportivas y de casino y acceder a las diferentes funciones de la Rushbet app.



Descarga de Rushbet Android



Para conseguir la app Rushbet Android y tener el acceso a las apuestas Rushbet Celular debes seguir los siguientes pasos:



Ve al navegador web de tu celular y dirígete a la plataforma oficial de Rushbet;

Ve al fondo de la página principal y da clic en la opción de Google Play. Se te redireccionará a la Play Store de tu Android.

Descarga la aplicación de Rushbet Android;

Una vez descargada tendrás la Rushbet aplicación desde el inicio de tu celular. Allí podrás acceder a todas las opciones que la app desde Rushbet celular ofrece para los usuarios.



Requisitos del sistema/ Compatibilidad



La Rushbet aplicación está habilitada para Rushbet iOS y Android. Esta pide algunos pocos requisitos para estar compatible con el sistema del operador y funcionar adecuadamente.

En el caso de la Rushbet Android, los requisitos para acceder a la app son los básicos. Entre esos, contar con una conexión a internet desde el dispositivo. Además, el sistema operativo requerido son los Android 9 o las versiones posteriores.

La Rushbet Android tiene un tamaño aproximado de 52 MB. Para funcionar de manera óptima, la app solicitará permisos de tu dispositivo; usar hardware biométrico, permitir acceso completo a la red, recibir datos de internet, acceder a almacenamiento, entre otras.

Por otro lado, cuando hablamos de Rushbet iOS hay otros requisitos que tienen que ver con el sistema operativo iOS. La app requiere que los iPhone sean 14.0 o posteriores para ser compatibles.

En este caso, la app tiene un tamaño de 91.7 MB. Requiere de conexión a internet o datos móviles por parte del dispositivo. Hay ciertos datos que se asocian a la app, relacionados con el contenido, los identificadores del usuario y demás.

Para descargar Rushbet iOS y Rushbet Android, las aplicaciones solo pueden ser manejadas por adultos mayores de 18 años. Son estos usuarios quienes ya han podido crear su cuenta y pueden iniciar sesión desde la app.

Promociones Rushbet

Bono disponible y cómo conseguirlo



Otras de las funciones con las que cuenta la Rushbet app, es el acceso a la opción de “promo”. Los usuarios que la descarguen en su celular, podrán aplicar a la variedad de promociones que ofrece la aplicación.

Estas son algunas de las promociones que Rushbet app tiene habilitadas para los colombianos interesados en las apuestas:



Bono de Bienvenida deportivo



Esta oferta está destinada únicamente para aquellos usuarios que son nuevos dentro de la plataforma. Es decir, aquellos que acaban de registrarse y crear una cuenta desde el sitio web o desde la Rushbet aplicación.

Estos usuarios tendrán acceso a un bono donde se iguala un 100% del primer depósito hasta $50.000 COP. Adicional, esta oferta, al igual que la variedad de promociones que ofrece la app, aplica unos términos y condiciones. Estos deben ser cumplidos para acceder a ella.

Entre estos destaca, apostar la cantidad del bono 5 veces, válido solamente para apuestas deportivas. El bono solo tiene 90 días para ser liberado, entre otros requisitos.



Bono de Bienvenida de casino



En el caso del bono de casino, desde la opción Rushbet celular puedes activar la oferta. Esta te da la bienvenida a los juegos de casino de la plataforma.

La oferta consiste en un bono de bienvenida donde al usuario se le dará un 100% del primer depósito. Podrá acceder hasta $100.000 COP para jugar en máquinas de casinos. Una vez el usuario haya cumplido con los términos y condiciones de la casa, podrá hacer válido su bono.

Adicional, esta oferta ofrece una invitación para los exclusivos “Bonus bingo” y “Torneo de slots”. Estas son otras opciones de oferta que maneja la casa.

Unos de los requisitos para activar este bono de casino son: apostar la cantidad del bono 20 veces; es válido en algunos juegos tipo tragamonedas, slingo y video bingo. Además, no es posible apostar con el saldo del bono a apuestas deportivas, entre otros términos. Puedes revisar la lista completa en la app de Rushbet.



Otras promociones



Además de los bonos de bienvenida, la app también tiene habilitada otra serie de promociones. Las cuales, están relacionadas con los deportes y juegos de casino. Entre estas destaca; Bonus bingo, el usuario podrá jugar bingo con otros jugadores que hayan obtenido una invitación al juego.

Sin embargo, debes tener en cuenta que cada promoción de la casa aplica unos términos y condiciones. Estos puedes verificarlos desde la app junto a cada promoción activa por el momento.



Rushbet aplicaciones principales



Actualmente, existe solo una Rushbet aplicación, la cual está disponible para todos los dispositivos iOS Y Android.

Esta app está diseñada para que los usuarios colombianos puedan acceder a ella y realizar todas las apuestas que deseen. Por otro lado, la Rushbet aplicación contiene dentro de sus secciones la disponibilidad completa de los servicios que ofrece Rushbet.

Es decir, la aplicación funciona igual que el sitio oficial. Dentro de la app puedes encontrar las opciones de apuestas en deportes y la opción de apuestas en casino.

Adicional, cada una de estas opciones cuenta con secciones diferentes. Por un lado, está la opción de deportes; donde los usuarios pueden hacer apuestas en fútbol, baloncesto, tenis, fútbol americano, UFC, ciclismo, eSpors, entre otros más.

Cada deporte contiene eventos diferentes, los jugadores pueden apostar en variedad de mercados. Por ejemplo, apuestas combinadas, apuestas sencillas, apuestas en handicap, entre otras.

En el caso de la opción de casino, la Rushbet app cuenta con juegos de casino como ruletas, black jack. Además, tragamonedas, cartas, entre otros.

La opción de casino cuenta con concursos como giros gratis, opción de casino en vivo, top de las mejores máquinas. Además de estas, hay otras funciones que están habilitadas para jugar y apostar.

Apuestas Rushbet

Realizar una apuesta a través de la aplicación Rushbet



Si ya descargaste Rushbet iOS o Android y quieres realizar una apuesta entre las opciones que te presenta la casa. Lo primero que debes tener en cuenta es que debes tener saldo dentro de tu cuenta de Rushbet. Sigue estos pasos para realizar la apuesta a través de la Rushbet aplicación:



Abre la Rushbet app e inicia sesión en tu cuenta. Si aún no tienes una cuenta, puedes crear una por medio de la app;

Explora la app y selecciona el deporte en el cual deseas apostar. Puedes elegir entre las opciones que te da la app como fútbol, baloncesto, tenis y demás;

Ahora debes elegir un evento deportivo de ese deporte. La casa Rushbet ofrece eventos nacionales. Es decir, La liga Colombiana de Fútbol y eventos internacionales, entre esos la NBA, La Champions League, entre otros;

Selecciona el mercado de apuesta, cada evento te mostrará la opción que está habilitada y la cuota de esos mercados. Otra opción que te brinda la app es que puedes combinar apuestas;

Ingresa el monto que deseas realizar a la apuesta.;

Revisa los detalles de la apuesta, la app te indica el pago potencial. Debes confirmar en el botón “apostar”;

Por último, confirma con tus datos de pago e información según el método que elijas.



Acciones, servicios, opciones disponibles



La Rushbet aplicación, ofrece diversas opciones y servicios para realizar apuestas deportivas. Te presentamos algunas de estas, las cuales puedes encontrar dentro de la Rushbet app:



El acceso a apuestas deportivas y de casino, el cual permite obtener posibles saldos de apuestas para los usuarios colombianos.



La variedad de eventos deportivos también resalta en la app. Entre la variedad de deportes, se presentan los mejores campeonatos, ligas y competencias latinoamericanas, europeas, americanas, entre otras .



Las promociones y los bonos son característicos de muchas casas. Los bonos de bienvenida son una opción que está disponible dentro de la Rushbet app para todos los usuarios nuevos .



El servicio al cliente y la opción de centro de ayuda por medio de chat o de correo electrónico.



En la sección de deportes; cuenta con los servicios de streaming, que es visualizar el evento mientras transcurre; la opción de en vivo, que es apostar al tiempo en que sucede el evento.



La sección de juegos está la opción de casino en vivo . En la cual puedes escribir e interactuar con los otros jugadores que están apostando.



Una de las opciones disponibles en la sección de deportes son los datos. Esta opción se caracteriza por contener resultados estadísticos de los diferentes eventos.



Dentro de la app también destaca la opción de “lealtad”. Este es un programa de fidelización que se encarga de entregar diferentes ofertas o ventajas a los clientes.



Por último, la app ofrece una variedad de métodos de pago, en diferentes modalidades, para facilitar el proceso al usuario.



Apuestas en vivo



Entre las opciones en la sección de deportes, se encuentran las apuestas en vivo. Esta modalidad de apuesta es muy utilizada por los usuarios. Porque por medio de esta los apostadores pueden hacer su apuesta en eventos que están transcurriendo en tiempo real.

Es decir, una vez el evento deportivo inicié, los usuarios pueden realizar sus apuestas en ese evento. Las opciones de apuestas y las cuotas las delimita Rushbet y puede que varíen en el transcurso del evento.

Transmisión en vivo



Esta función streaming funciona muy bien para los eventos en los cuales está abierta la posibilidad de apostar en vivo. Porque el usuario no solo hace sus apuestas, sino que puede ir visualizando el partido.

Con base en estos resultados puede tomar decisiones en su estrategia de apuesta, revisar estadísticas y demás. La opción de las apuestas en streaming suelen variar. Es decir, no todos los partidos que se puedan transmitir en vivo son partidos a los cuales se puede apostar.

El usuario debe verificar muy bien ciertos factores que pueden ir cambiando en las transmisiones. Otro factor que influye puede ser el de las regulaciones locales. Es decir, por temas de ubicación y de ciertos países, algunos eventos no se pueden transmitir.



Apuestas previas al partido



Este tipo de apuestas están habilitadas dentro de la aplicación móvil para Rushbet Android o iOS. En general, es la modalidad de apuesta más solicitada por muchos aficionados y apostadores inexpertos.

Parte de su elección se debe a que el usuario cuenta con más tiempo de preparar la estrategia de apuesta. Además, puede corregir estadísticas y resultados. Este tipo de apuestas algunas veces se pueden llevar a cabo en eventos a futuro.

Con las apuestas previas también sucede que se pueden hacer en más cantidad de deportes e inclusive realizar apuestas combinadas. Las cuotas en las apuestas previas pueden cambiar momentos antes del evento. Sin embargo, no cambian una vez el evento haya dado inicio.



Mejores casinos online

App de Rushbet: Opciones bancarias



La operadora Rushbet ofrece desde su app diferentes métodos de pago y retiro. Estos métodos son actos para acceder desde Rushbet iOS o Android y hacer los depósitos desde el método de preferencia.

Te presentamos algunos de esos métodos de pago que puedes encontrar desde la Rushbet aplicación:



Débito bancario PSE : en esta opción el usuario puede elegir el banco en el cual quiere hacer el depósito por medio de transferencia PSE. Entre las opciones están; Banco Bogotá, Popular, Bancolombia, BBVA, Colpatria, entre otros.



Billeteras digitales : Nequi, Daviplata, Movii, entre otras.



Código de depósito único : con el número de cédula del usuario se puede realizar un depósito a la cuenta Rushbet. Los puntos autorizados son: Efecty, Carulla, Surtimax, La Rebaja, entre otros.



Tarjetas de crédito o débito: Mastercard o Visa.



Preguntas frecuentes



¿Cómo hacer una apuesta en Rushbet?



Para hacer una apuesta en la app de Rushbet primero debes iniciar sesión en tu cuenta oficial. Ahora navega en la sección de deportes y elige el de tu preferencia. Debes seleccionar el tipo de apuesta y la cuota que prefieras hacer. Por último, ingresa la cantidad que deseas apostar y espera la culminación del evento.



¿Cómo realizar un depósito?

El usuario debe acceder a su cuenta y en la parte superior derecha ir a la opción de “cajero”. Allí elige la opción de depositar. Debes seleccionar la opción de tu preferencia entre PSE, Tarjetas de crédito o débito, billeteras. Ingresa el monto y sigue las instrucciones proporcionadas por la casa luego de aceptar.



¿Cómo hacer un retiro?



En la página principal de la app, debes dirigirte a la opción de “cajero”. En la siguiente opción debes seleccionar retirar y te llevará a las opciones de retiro. Elige la opción de tu preferencia, ingresa el monto el cual deseas retirar. Ten en cuenta que la casa admite un mínimo, después acepta la transacción.



¿Cómo contactar con el servicio de atención al cliente?



En esta modalidad de servicio al cliente, la casa Rushbet presenta varias opciones. La más rápida es el chat en vivo, ya que este es atendido en tiempo real. Dentro de la app, debes dirigirte a la sección de soporte que está en la parte inferior del inicio. Ahí se abrirá el chat y podrás resolver tus dudas en cuanto a Rushbet.



Opiniones de la aplicación del operador: Nuestro Veredicto



En relación con todas las funciones con las que cuenta la aplicación Rushbet. Hemos decidido resumir una serie de pros y contras de la app:



Pros Contras Fácil navegación Falta de eventos en apuestas en vivo Seguridad y privacidad Pocos métodos de retiro Apuestas en vivo

Ofertas y bonos especiales



En resumen, la aplicación de Rushbet se caracteriza por su interfaz intuitiva con una navegación rápida. Esta ofrece seguridad en las apuestas deportivas, en su modalidad en vivo y de casino.

Por otro lado, la app tiene habilitada pocas opciones de métodos de retiro para los usuarios colombianos. Aún no está la demanda de deportes suficientes dentro de la modalidad de apuestas en vivo.

Por último, aquellos usuarios que aún no tienen una cuenta en Rushbet, al crearla pueden aplicar al bono de bienvenida de la casa. Recuerda que cada promoción de la operadora aplica unos términos y condiciones.